Чому брендів можуть позбавити престижного статусу

Кожен монарх сам обирає своїх улюбленців серед брендів, які потім стають частиною Асоціації власників королівських ордерів. Такими улюбленцями можуть стати не лише бренди одягу, як більшість одразу подумало, але й, наприклад, їжі, напоїв, сухих сніданків.

Якщо ви потрапили в таки список, то маєте право використовувати герб чинного монарха та відповідний надпис. Оскільки нині Чарльз III король Великої Британії, то надпис виглядає таким чином: "By Appointment to: HRH The Prince of Wales".

Підкреслимо, що деякі бренди все ж можуть не хвилюватись про втрату престижного статусу. До прикладу, Чарльз теж любить іменитий бренд Barbour. А от всі ті, кому не пощастить знову опинитись у фаворитах короля повинні будуть припинити використовувати цей надпис протягом двох років.

Єлизавета II відвідує фабрику Tiptree, 2010 рік / Фото – Асоціації власників королівських ордерів

Цікавий факт! Статус "постачальника королівського двору" є не лише у Великій Британії. Так, наприклад, данського виробника взуття Ecco позбавлять цього статусу, оскільки компанія продовжує працювати на російському ринку.

Королева та герцог Единбурзький відвідують тодішню фабрику DAKS Larkhall, Шотландія, 1979 рік / Фото – Асоціації власників королівських ордерів

Що значить статус Royal Warrant Концепція Royal Warrant з'явилася в 12 столітті, коли Генрі II дав цей статус компанії Weavers 'Royal Charter. У 15 столітті з'явився спеціальний знак, який можуть використовувати на своїй продукції. Статус роздає сам монарх, і навіть уповноважені їм члени сім'ї.

Як отримати статус Royal Warrant

Щоб отримати статус "Royal Warrant", бренд повинен постачати товари королівському двору п'ять років й перейматись сферою охорони навколишнього середовища. Потім бренд має право подати заявку, яку розглядає монарх. Якщо бренду нададуть статус Royal Warrant, то він зможе використовувати королівський герб та спеціальний напис, який ми згадували на початку.

Її Величність відвідує компанію Hill Brush, 1952 рік / Фото – Асоціації власників королівських ордерів

Найвідоміші бренди зі статусом Royal Warrant

Найвідомішими постачальниками одягу для Єлизавети були такі відомі бренди, як: Burberry, Barbour, Hunterr Boot, Loake. Також престижний статус мали й менш впізнаваніші, або ж більш буденніші товари: шоколад Cadbury, сухі сніданки Kellogg's, соуси Heinz, Coca-Cola та Johnnie Walker.