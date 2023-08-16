В Украине вьетнамский бизнесмен известен благодаря компании "Мивина", которую он основал. Однако не эта фирма послужила причиной резкого увеличения капитала миллиардера.

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Бизнесмен из Вьетнама заработал десятки миллиардов в день

Фам Нят Вионг зафиксировал новый финансовый успех благодаря выходу на фондовую биржу его компании VinFast, занимающейся созданием электромобилей.

Интересно, что этот стартап продает за неделю меньше электромобилей, чем всемирно известный производитель автомобилей General Motors, однако это помешало VinFast произвести настоящий фурор на фондовом рынке. Первые акции компании разместили на американской бирже Nasdaq.

В первый же день торгов ценные бумаги VinFast выросли на 255%. В результате стартап опередил капитализацию таких мастодонтов рынка, как GM или Mercedes-Benz Group. Благодаря этому его личное состояние выросло на 39 миллиардов долларов к 44,3 миллиарда долларов США.

Дальше – больше! Фам Нят Вионга сразу попал в 30 лидеров. Ранее бизнесмен занимал позицию в пятой сотне списка, по данным Bloomberg.