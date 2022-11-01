Очікується, що придбання частки у Glencore допоможе автогіганту значно збільшити виробництво акумуляторів для своїх електромобілів. Про це пише Financial Times з посиланням на два джерела, ознайомлені з питанням.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Ймовірна угода Tesla з Glencore

Як зазначає одне з джерел, перемовини про купівлю Tesla частки у Glencore розпочались ще минулого року. Вони тривали щонайменше до березня цього року, коли виконавчий директор гірничодобувної компанії Гері Негл відвідав завод Tesla У Каліфорнії у межах презентації річних результатів Glencore.

За словами співрозмовників Financial Times, тоді перемовини завершились безрезультатно. У Tesla начебто виникли побоювання щодо того, чи сумісний великий гірничодобувний бізнес з екологічними цілями та принципами автовиробника.

Варте уваги! Хочете привабити клієнтів? Надішліть вашу пропозицію SMS-розсилкою саме тим, кому вона буде найцікавішою – за допомогою Big Data-інструментів від Київстар Бізнес та платформи для самостійних розсилок ADWISOR.

Зазначається, що Glencore є найбільшим у світі торговцем та виробником кобальту (що також використовується в акумуляторах для електрокарів) на своїх копальнях у Демократичній Республіці Конго, Австралії та Канаді. Два роки тому Tesla вже уклала угоду зі швейцарською групою компаній про постачання кобальту на свої заводи у Шанхаї та Берліні.

Крім того, раніше Ілон Маск вже заявляв у твітері, що Tesla, ймовірно, доведеться зайнятися видобування й переробкою ресурсів, якщо ціни на них "не впадуть до прийнятного рівня". Зауважимо, що з початку 2021 року ціни на літій зросли у 7 разів.

Нагадаємо, що нещодавно Ілон Маск придбав компанію Twitter. Перемовини щодо купівлі тривали понад 6 місяців, і в кінцевому результаті вартість угоди склала 44 мільярди доларів.