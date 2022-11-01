Ожидается, что приобретение доли у Glencore поможет автогиганту значительно увеличить производство аккумуляторов для своих электромобилей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, ознакомленных с вопросом.

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Вероятная сделка Tesla с Glencore

Как отмечает один из источников, переговоры о покупке Tesla доли у Glencore начались еще в прошлом году. Они продолжались, по меньшей мере, до марта этого года, когда исполнительный директор горнодобывающей компании Гэри Негл посетил завод Tesla в Калифорнии в рамках презентации годовых результатов Glencore.

По словам собеседников Financial Times, тогда переговоры завершились безрезультатно. У Tesla якобы возникли опасения относительно того, совместим ли крупный горнодобывающий бизнес с экологическими целями и принципами автопроизводителя.

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Отмечается, что Glencore является крупнейшим в мире торговцем и производителем кобальта (который также используется в аккумуляторах для электрокаров) на своих рудниках в Демократической Республике Конго, Австралии и Канаде. Два года назад Tesla уже заключила соглашение со швейцарской группой компаний о поставках кобальта на свои заводы в Шанхае и Берлине.

Кроме того, ранее Илон Маск уже заявлял в твиттере, что Tesla, по всей вероятности, придется заняться добычей и переработкой ресурсов, если цены на них "не упадут до приемлемого уровня". Отметим, что с начала 2021 года цены на литий выросли в 7 раз.

Напомним, что недавно Илон Маск приобрел компанию Twitter. Переговоры о покупке продолжались более 6 месяцев, и в конечном итоге стоимость сделки составила 44 миллиарда долларов.