Водночас, IT – це чи не єдина сфера, яка нині має позитивну динаміку розвитку. Загалом експорт послуг за 8 місяців поточного року зменшився на 6% проти аналогічного періоду торік – з 11,4 мільярда до 10,7 мільярда доларів.

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Втрати в експорті товарів значно більші

Проти втрати у 6% в експорті послуг, продаж товарів за кордон зазнав набагато більшого спаду – 31% у порівнянні з минулим роком. Так, за 8 місяців 2022 року експорт продукції досяг 26,6 мільярда доларів, коли торік становив 38,6 мільярда.

Зазначається, що таке різке скорочення відбулось, передусім, через зменшення більш ніж вдвічі експорту металів. Разом з тим, експорт сільськогосподарської продукції у серпні зріс на 34% проти липня. Водночас, виторг від сільгоспекспорту проти аналогічного місяця 2021 року впав на 24%.

До слова, загалом за 8 місяців 2022 року експорт сільськогосподарської продукції скоротився на 10% проти показників минулого року – з 15 мільярдів за аналогічний період до 13,4 мільярда доларів.

Додамо, що Mastercard нещодавно опитала представників малого та середнього бізнесу, чи планують вони розширювати географію продажів власної продукції та послуг за кордон. Майже половина респондентів назвали потенційним українським бестселером на іноземних ринках саме IT-послуги.