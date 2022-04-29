ЄС повідомив про це рішення ще на початку квітня. Заборона набуде чинності 10 липня 2022 року. Компанії держави-агресорки, які встигли поповнити свої запаси, зможуть протриматися завдяки цьому орієнтовно три місяці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Росії загрожує дефіцит сосисок та ковбас

Відтак російські компанії, які працюють у цій сфері, попереджають про виникнення потенційного дефіциту ковбас та сосисок уже через 2 – 3 місяці. У 2021 році на частку Євросоюзу припадало приблизно 73% імпорту ковбасних оболонок, які використовують для виробництва ковбасних виробів.

Ці компоненти надають їм форму та захищають від впливу навколишнього середовища. До переліку найбільших постачальників входили:

Іспанія,

Німеччина,

Франція,

Бельгія,

Польща.

До теми! У зв'язку із запровадженими санкціями ЄС у російських м'ясопереробних заводів невдовзі виникнуть проблеми через відсутність необхідного обсягу оболонок для різних видів ковбас. Йдеться про середньострокову перспективу.

Російські виробники не зможуть повною мірою задовольнити попит, а відсутність пакувальних матеріалів та компонентів призведе до значного скорочення асортименту ковбасних виробів. Водночас єдиний великий виробник багатошарової поліамідної оболонки у російському Ростові-на-Дону не володіє необхідними потужностями для задоволення попиту на загальнодержавному рівні.

Крім того, це виробництво вже найближчим часом зіткнеться з відсутністю компонентів для забезпечення роботи, адже левова частка з них – імпорт з Європи. Станом на сьогодні цей завод уже не здатний виробляти деякі види оболонок для сосисок.

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