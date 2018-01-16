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Через смерть жінки, у якій лікарі залишили серветку після операції, СК РФ відкрив справу

13:56, сьогодні 531 Читать новость на русском
Операція в Росії ( ілюстрація)
Операція в Росії ( ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через те, що краснодарські лікарі залишили у тілі пацієнтки марлеву серветку. Внаслідок цього жінка померла.

Про це інформує krasnodarmedia.su з посиланням на регіональне СУ СК.

За версією слідства, 10 лютого 2017 року 56-річну Ірину К. доставили до Краснодарської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. 2 березня її виписали з лікувального закладу. Проте за 2,5 місяця вона померла в одній з лікарень Хабаровського краю, де проживала.

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За висновками патологоанатомічного дослідження, причина смерті в тому, що краснодарські лікарі при проведенні операції забули марлеву серветку в верхніх відділах шлунково-кишкового тракту пацієнтки. Розміри серветки становили 57 сантиметрів на 38 сантиметрів.

Жінка звернулася до лікарів для того, щоб видалити грижу.

Крайовий СК порушив кримінальну справу за статтею "Спричинення смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків". Наразі призначили судово-медичну експертизу.

До слова, очевидці страшної різанини у російській школі розповідають, що підлітки влаштували різанину навмисно.

Теги: Лікування Новини Росії Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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