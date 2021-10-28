За підсумками саміту ЄС – Україна, який пройшов в Києві, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала про те, що Росія повинна визнати свою відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі. Вже 13 жовтня 2021 року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував журналістам її слова.

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Мовляв, російських підрозділів на території південного сходу України "не було і немає". Речник Володимира Путіна сказав: "Україна передусім повинна сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна тільки шляхом імплементації мінського комплексу заходів".

Коментар Дмитра Пєскова розповсюдило російське державне інформаційне агентство федерального рівня ТАСС та інші російські ЗМІ. Подібні офіційні заяви з 2014 року періодично лунають з вуст президента Росії та інших офіційних "високопоставлених представників".

Але ці слова легко спростовуються численними фактами й доказами російської військової агресії проти України. Ця агресія почалася із захоплення й окупації українського Криму і продовжилася у вигляді російської окупації Донбасу під "гібридною завісою" терористичних бандформувань, якими керують російські спецслужби.

База Russian Aggression

Починаючи з 2014 року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала у відкритому доступі понад 2 тисячі власних OSINT-розслідувань, систематизованих у масштабну інтерактивну базу даних російської агресії – Russian Aggression.

Ця база даних є найбільшою спеціалізованою тематичною базою у світі. Вона містить дані понад 2 630 російських військовослужбовців з понад 100 формувань збройних сил та інших силових структур Росії, а також понад 50 типів російського озброєння і техніки, що не могла стати трофеєм і таємно постачалася на Донбас.

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База Russian Aggression доступна 6-ма мовами світу, а більшість OSINT-розслідувань, на яких вона базується, перекладені понад 10-ма мовами.

Наслідки цинічних заяв Кремля

Попри масштаби, це лише частина величезної кількості фактів і доказів, відомих світовій спільноті за окремими публікаціями та звітами, презентаціями у Парламентських асамблеях НАТО, Раді Європи та ОБСЄ.

Тому заяви Росії на високому дипломатичному рівні не повинні залишатися аргументом для продовження затягування процесу "примусу Росії до миру".

Кожна брехлива і цинічна заява російських представників на тему війни на Сході України приховує величезні масштаби руйнувань, смертей і страждань українських громадян, за які Росія повинна відповідати.

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Кожна брехлива заява повинна каратися санкціями і, щонайменше, посиленням економічного тиску на Росію як країну-агресора, що розв'язала агресивну війну в Європі.