Чергова партія тестів та медичних засобів з Китаю прибуде в Україну 1 квітня
Китай підтвердив централізовану доставку в Україну засобів для боротьби з коронавірусом. Чергова партія прибуде 1 квітня.
Деталі співпраці між Китаєм та Україною під час пандемії коронавірусу обговорив глава МЗС Дмитро Кулеба та посол Китаю в Україні Фань Сяньжун, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.
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Зокрема, китайські міста передадуть Україні:
- тести ПЛР;
- дистанційні термометри;
- медичні окуляри;
- інші засоби захисту для медичних працівників.
Зазначимо, до України вже прибули два літаки з вантажем медзасобів з Китаю. Останній 29 березня доставив 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту. Їх роздадуть поліцейським, військовим та медикам.
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