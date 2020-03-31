Чергова партія тестів та медичних засобів з Китаю прибуде в Україну 1 квітня

Китай підтвердив централізовану доставку в Україну засобів для боротьби з коронавірусом. Чергова партія прибуде 1 квітня.

Деталі співпраці між Китаєм та Україною під час пандемії коронавірусу обговорив глава МЗС Дмитро Кулеба та посол Китаю в Україні Фань Сяньжун, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

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Зокрема, китайські міста передадуть Україні:

т ести ПЛР;

ести ПЛР; дистанційні термометри;

медичні окуляри;

інші засоби захисту для медичних працівників.

Зазначимо, до України вже прибули два літаки з вантажем медзасобів з Китаю. Останній 29 березня доставив 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту. Їх роздадуть поліцейським, військовим та медикам.



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