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      Чергова партія тестів та медичних засобів з Китаю прибуде в Україну 1 квітня

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      Вантаж з медзасобами прибуде 1 квітня / Гал-інфо

      Китай підтвердив централізовану доставку в Україну засобів для боротьби з коронавірусом. Чергова партія прибуде 1 квітня.

      Деталі співпраці між Китаєм та Україною під час пандемії коронавірусу обговорив глава МЗС Дмитро Кулеба та посол Китаю в Україні Фань Сяньжун, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

      До теми Китайські маски – браковані: Нідерланди відкликали 600 тисяч масок з Китаю

      Зокрема, китайські міста передадуть Україні:

      • тести ПЛР;
      • дистанційні термометри;
      • медичні окуляри;
      • інші засоби захисту для медичних працівників.

      Зазначимо, до України вже прибули два літаки з вантажем медзасобів з Китаю. Останній 29 березня доставив 300 тисяч респіраторів, 35 тисяч костюмів захисту, 1,8 мільйона звичайних медичних масок і інші засоби захисту. Їх роздадуть поліцейським, військовим та медикам.

      Як використовувати маску
      Як правильно використовувати маску? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні авіація Медицина МЗС України Китай
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