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      Чергові вибух з пожежею розбурхали Росію – цього разу на заводі поблизу Петербурга: є потерпілі

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      У Леніградській області Росії на заводі стався вибух: чотири особи госпіталізовано
      У Леніградській області Росії на заводі стався вибух: чотири особи госпіталізовано / Соцмережі

      16 січня у Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на заводі "Поліпласт" (займається виробництвом будівельних сумішей) стався вибух. У результаті обвалилася частина цеху зі сухого змішування бетону на площі у 50 квадратних метрів. Крім того, постраждали щонайменше 4 особи.

      Як переконують очевидці, імовірно стався вибуху газу. Щоправда, згодом у прес-службі Ленінградської області зауважили, що все ж вибухнула бочка з паливно-мастильними матеріалами, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

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      Пожежа, вибух, завод, Росія, Ленінградська область, Поліпласт
      Пожежа та вибух на заводі "Поліпласт" сталися у Кінгісеппа Ленінградської області РФ  

      За словами губернатора області, причиною стало порушення техніки безпеки під час проведення монтажних робіт.

      "Попередньо в результаті потрапляння іскри від болгарки сталася детонація селітри, що перебувала у будівлі", – додав він.

      Джерело "Інтерфаксу" переконує, що вибух супроводжувався пожежею. Натомість одна зі свідків розповіла, що спершу сталося займання, відтак розпочалася евакуація робітників (зміна зі 72 осіб), а вже опісля пролунав вибух, пише місцевий ресурс 78.ru.

      Також один із очевидців сповістив, що у будівлях в радіусі трьох кілометрів від заводу повилітали шибки, а в центрі міста в одному з будинків посипалася штукатурка.

      Пожежа, вибух, завод, Росія, Ленінградська область, Поліпласт
      Вибух у Кінгісеппі: постраждав не лише цех, а й щонайменше сусідні будівлі 

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      За останньою інформацією, у результаті інциденту загиблих немає, однак постраждали щонайменше чотири особи та їх госпіталізовано – усі, попередньо, отримали садна та порізи.

      Наразі триває розбір завалів, оскільки двоповерхову будівлю зруйновано повністю. На місці працюють як працівники поліції, так і рятувальники та медики. Зокрема, правоохоронці порушили справу щодо порушення правил безпеки.

      Наслідки вибуху та пожежі на заводі у Росії: відео 

      ЗМІ передають, що пожежу вже вдалося локалізувати. Загальна площа цеху, де сталися вибухи та пожежа становить 1200 квадратних метрів.

      Пожежа на заводі "Поліпласт" (Леніградська область, РФ): дивіться відео 

      Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок упродовж останнього часу, що траплялися на заводах під Санкт-Петербургом. Зокрема, вибух на заводі піротехніки пролунав у селі Малі Колпани у середині жовтня 2018 року.

      Теги: Новини Росії Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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