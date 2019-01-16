Чергові вибух з пожежею розбурхали Росію – цього разу на заводі поблизу Петербурга: є потерпілі

16 січня у Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на заводі "Поліпласт" (займається виробництвом будівельних сумішей) стався вибух. У результаті обвалилася частина цеху зі сухого змішування бетону на площі у 50 квадратних метрів. Крім того, постраждали щонайменше 4 особи.

Як переконують очевидці, імовірно стався вибуху газу. Щоправда, згодом у прес-службі Ленінградської області зауважили, що все ж вибухнула бочка з паливно-мастильними матеріалами, передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

Читайте також: "Не довіряємо": люди в паніці через пожежу на хімзаводі у Калуші



Пожежа та вибух на заводі "Поліпласт" сталися у Кінгісеппа Ленінградської області РФ

За словами губернатора області, причиною стало порушення техніки безпеки під час проведення монтажних робіт.

"Попередньо в результаті потрапляння іскри від болгарки сталася детонація селітри, що перебувала у будівлі", – додав він.

Джерело "Інтерфаксу" переконує, що вибух супроводжувався пожежею. Натомість одна зі свідків розповіла, що спершу сталося займання, відтак розпочалася евакуація робітників (зміна зі 72 осіб), а вже опісля пролунав вибух, пише місцевий ресурс 78.ru.

Також один із очевидців сповістив, що у будівлях в радіусі трьох кілометрів від заводу повилітали шибки, а в центрі міста в одному з будинків посипалася штукатурка.



Вибух у Кінгісеппі: постраждав не лише цех, а й щонайменше сусідні будівлі

Читайте також: Обвал будинку в Ростовській області: рятувальну операцію завершили

За останньою інформацією, у результаті інциденту загиблих немає, однак постраждали щонайменше чотири особи та їх госпіталізовано – усі, попередньо, отримали садна та порізи.

Наразі триває розбір завалів, оскільки двоповерхову будівлю зруйновано повністю. На місці працюють як працівники поліції, так і рятувальники та медики. Зокрема, правоохоронці порушили справу щодо порушення правил безпеки.

Наслідки вибуху та пожежі на заводі у Росії: відео

ЗМІ передають, що пожежу вже вдалося локалізувати. Загальна площа цеху, де сталися вибухи та пожежа становить 1200 квадратних метрів.

Пожежа на заводі "Поліпласт" (Леніградська область, РФ): дивіться відео

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок упродовж останнього часу, що траплялися на заводах під Санкт-Петербургом. Зокрема, вибух на заводі піротехніки пролунав у селі Малі Колпани у середині жовтня 2018 року.