Про трагічний інцидент в Умані виданню розповіла речниця головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк.

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Дівчинка випала з 8-го поверху

Нещасний випадок трапився 23 вересня, приблизно о 19:00. Поліцейські отримали інформацію про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна 8-го поверху.

На жаль, у результаті падіння дитина отримала важкі травми, які виявилися несумісними із життям. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть.

За словами речниці поліції області, правоохоронці опитали очевидців, а також вилучили та розблокували мобільний телефон школярки. Попередньо, будь-яких підозрілих повідомлень не виявили. Наразі ґаджет скерували на експертизу та перевірку працівникам кіберполіції.

Можливі причини трагедії

Слідчі розглядають кілька версій того, що трапилося: конфлікт у родині, проблемні стосунки з однолітками та вплив соціальних мереж. Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про доведення до самогубства.

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