Чи скасують медичну реформу після парламентських виборів?

Конституція України у статті 49 закріплює право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, і зобов’язання держави створити умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Реформа системи охорони здоров'я є, мабуть, однією з найбільш обговорюваних реформ, зважаючи на те, що зміни у цій сфері торкаються всіх і кожного. Кожен з нас у своєму житті зіштовхувався з медичним світом і потребував лікарської консультації.

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З 2017 року в Україні триває трансформація первинної ланки медичної допомоги, а з 1 липня 2019 року очікується масштабний початок реформування системи спеціалізованої медичної допомоги.

Відгуки про реформу різні, як і різними були очікування. Як медикам, так і пацієнтам потрібно було перелаштуватись на нові способи взаємодії та комунікації одні з одними. Такі процеси, зазвичай, не є простими. Однак, за даними результатів опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у травні 2019 року, 72% респондентів, які обрали свого сімейного лікаря, задоволені ним, а 58% підтримують підхід "гроші йдуть за пацієнтом".

Втім, лише 20% опитаних зазначили, що за останні два роки загальна якість державних медичних послуг покращилася.

Хто з українських політиків знає, як підвищити ці показники і трансформувати медицину в якісну сервісну сферу?

Щоб з'ясувати, чого чекати у сфері охорони здоров'я у наступні 5 років каденції дев'ятого скликання Верховної Ради України, ми проаналізували передвиборчі програми 12 партій, що займають перші 10 щаблів за результатами соціологічних опитувань Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС та Центру "Соціальний моніторинг" щодо електоральних настроїв українців. Відтак, до переліку аналізованих політичних партій увійшли "Батьківщина", "Голос", "Громадянська позиція", "Європейська солідарність", "Самопоміч", "Опозиційна платформа – За життя", "Опозиційний блок", "Радикальна партія", "Свобода", "Сила і честь", "Слуга народу" та "Українська стратегія".

Попри великий запит на зміни та високий рівень інтересу до реформи своє ставлення до змін у системі охорони здоров'я у передвиборчих програмах висловили лише чотири з дванадцяти партій. "Європейська солідарність" декларує, що здійснить розпочату на первинному рівні медичну реформу та продовжить її на наступних рівнях, результатом якої має стати підвищення тривалості та якості життя громадян України. Партія "Голос" також планує завершити реформу, адже підтримує принцип фінансування, передбачений нею – "гроші ходять за пацієнтом".

На противагу, цим двом партія, "Опозиційний блок" кардинально налаштований на скасування медреформи, називаючи її "антинародною". Сумніви щодо доцільності чинної реформи висловлює також і "Опозиційна платформа – За життя", вказуючи на те, що "держава повинна розвивати не "телемедицину", а систему охорони здоров'я. Однак, чіткі позиції щодо продовження чи скасування медичної реформи у програмі цієї політсили немає.

Страхувати чи не страхувати?

Метою реформи охорони здоров'я є запровадження змін у фінансуванні медичних послуг, а відтак формування ринкової системи надання послуг. У планах МОЗ на 2020 рік – запуск державної програми медичних гарантій, яка покриватиме усі рівні медичних послуг. Це матиме наслідком активний розвиток медичного страхування в Україні.

Політичні партії у своїх програмах пріоритетизували різноманітні аспекти формування системи фінансового забезпечення медичних послуг.

"Опозиційний блок", здобувши депутатські мандати, буде законодавчо підтримувати запровадження обов'язкового медичного страхування у двох форматах: безкоштовного за рахунок держави для пенсіонерів, малозабезпечених, військовослужбовців, освітян, медиків та поліцейських, і за рахунок оплати страхового поліса роботодавцями для найманих працівників. Ідею з запровадженням обов'язкового медичного страхування за кошт роботодавців підтримують також партії "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя". Втім, ці політичні сили планують натомість вдвічі зменшити податкове навантаження на підприємства-роботодавців, на яких буде покладені зобов'язання платити страхові внески за своїх працівників.

Інноваційна медицина: В Україні можна викликати лікаря за допомогою додатку

Гарантувати безкоштовну медичну допомогу в форматі обов'язкового державного медичного страхування планують партії "Громадянська позиція" та "Свобода". Обидві політичні сили переконані, що така система підвищить доступність та якість медичних послуг для українців.

В уточненнях до передвиборчої програми, отриманих нами від "Європейської солідарності", також вказано, ця партія буде створювати законодавчу та інституційну базу для переході на систему обов'язкового медичного страхування.

Партія "Слуга народу" у передвиборчому маніфесті теж фіксує плани на запровадження системи обов'язкового медичного страхування, однак не зазначає, хто буде оплачувати страхові поліси – чи держава, чи роботодавці, чи кожен громадянин самостійно. Проте, у програмі цієї політичної сили вказано, що планується створення чіткого і зрозумілого гарантованого пакету медичних послуг.

Передвиборчу обіцянку гарантованого пакету медичних послуг та лікарських засобів можна знайти також і в програмі "Української стратегії" Гройсмана, до яких партія планує забезпечити доступ громадян.

Партія "Голос" декларує справедливу оплату медичних послуг державою на всіх ланках системи охорони здоров'я. За нашим запитом партія надала уточнення щодо фінансування послуг і задекларувала обіцянку нормативно закріпити обов'язок держави повністю покривати потребу в лікуванні усіх важких хронічних хвороб.

Доступна. Якісна. Своєчасна



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Саме ці три слова у проаналізованих передвиборчих програмах найчастіше описують те, якою буде медицина в Україні з приходом тієї чи іншої політичної партії у амфітеатр Верховної Ради.

Доступ до медичної допомоги партія "Батьківщина" буде забезпечувати завдяки повноцінному функціонуванню у селах мережі фельдшерсько-акушерських пунктів завдяки довгостроковому кредитуванню строком не менше ніж на 20 років за кредитною ставкою не більше 3% річних. В програмі "Батьківщини" є також обіцянка "повернути людям право викликати лікаря додому". Однак на даний час така можливість у громадян нормативно передбачена і МОЗ не забирало у пацієнтів права на особисті візити лікаря додому.

"Опозиційна платформа – За життя" планує відновити доступну медичну допомогу за принципом "від села до столиці", однак не конкретизує, які заходи криються за цим принципом. Ця політична партія також планує працювати над забезпеченням невідкладної медичної допомоги. Партійці цієї політсили переконані, що "лікувати мають лікарі, а не парамедики". Відтак, можна очікувати, що ця партія в парламенті буде протистояти втіленню реформи системи екстреної медичної допомоги, на пілотний проект втілення якої Міністерство фінансів України у 2019 році виділило 1 млрд гривень. Перший етап запровадження змін в системі екстреної медичної допомоги розпочався у квітні 2019 року у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві, де стартувала модернізація оперативно-диспетчерських служб. Основним завданням цих служб буде визначати, якої допомоги потребує пацієнт – невідкладної чи екстреної, а відтак автоматично підбирати бригади, які перебувають найближче до потрібної адреси.

"Опозиційний блок" обіцяє безкоштовну невідкладну медичну допомогу, очевидно, не плануючи змінювати чинні підходи до фінансування цієї сфери. Також, у планах "Опоблоку" відкриття перинатальних центрів у всіх обласних центрах та великих містах.

Для забезпечення системи доступної та своєчасної, рівної та якісної медичної допомоги партія "Сила і честь" працюватиме над забезпеченням створення єдиного медичного простору.

"Українська стратегія" Гройсмана підтримуватиме забезпечення своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги, продовжуючи чинні плани дій Кабміну у цій сфері.

Лікарі теж люди



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Надання належної фінансової винагороди для медиків у своїх програмах обіцяють 5 з 12-ти політичних партій. "Батьківщина", "Голос", Самопоміч, "Опозиційний блок" та "Свобода". У програмі "Батьківщини" зазначено, що буде досягнуто європейського рівня оплати праці медиків. Партія "Голос" вказує на зв'язок між якістю надання медичних послуг і винагородою за надані послуг.

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У програмі "Голос"у також зазначена обіцянка того, що "нелюдські умови у медичних закладах відійдуть у минуле", а партія "Слуга народу" планує підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень та перевести всю медичну документацію в електронну форму. Відтак, можемо очікувати, що з цими двома партіями у парламенті відбуватиметься оновлення інфраструктури медичних закладів.

Працюємо на випередження



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Профілактичну складову системи охорони здоров'я у передвиборчих програмах можна знайти у трьох партій. "Слуга народу" планує створити умови для розвитку профілактичної медицини. "Українська стратегія" Гройсмана працюватиме над формуванням ефективної та спроможної системи громадського здоров'я, а "Опозиційний блок" буде створювати районні та міські центри з профілактики та лікування ВІЛ, туберкульозу та онкологічних захворювань.

"Європейська солідарність" також деталізує свою програму на наш запит та планує на державному рівні підтримувати здоровий спосіб життя громадян.

"Громадянська позиція" у своїй програмі вказує на необхідність докорінного реформування самого Міністерства охорони здоров'я України, основні зусилля якого повинні бути спрямованими на розробку політики та планування у сфері охорони здоров'я, а не на ремонт лікарень, що відповідає нормам чинного Положення про Міністерство охорони здоров'я України. А партія "Голос" уточнює, що необхідно боротись з корупційною складовою в системі медичної освіти та медичного ліцензування.

Єдина партія, програмі якої немає позицій щодо політики у сфері охорони здоров'я, – це "Радикальна партія" Олега Ляшка. Тому прогнозувати їх голосування за умов потрапляння до Ради ми не можемо.

Решта партій достатньо чітко означили свої плани щодо системи надання медичної допомоги в Україні. Наскільки ці політсили відповідально ставляться до виконання своїх передвиборчих програм, побачимо у наступному політичному сезоні.

Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.

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