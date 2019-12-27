Чим старшою я стаю, тим менше фарбуюся, – Карпа про вік та відчуття постійної гармонії

Треба любити те лице, яке маєш сьогодні, бо воно саме те, за чим ти будеш сумувати через десять років

Нещодавно відповідала одному журналістові на, як він вважав, незручні питання. Типу там, чи не напружує мене цифра "40", яка наступного року вимагатиме святкування. І що я відчуваю, коли дивлюсь на себе в дзеркало. Такий смішний і милий журналіст, явно юний хлопчик, якому страшно паличкою тикати в тьотю, але редакція сказала.

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Як людина, що захоплюється красою зрілих жінок і чоловіків (коли я кажу зрілих, то це добре старших за мене, вони – наче світло в тунелі майбутнього), відповіла йому цитатою знакової парижанам. Катрін Деньов, класичного референсу всіх білявок на землі. "Треба любити те лице, яке маєш сьогодні, бо воно саме те, за чим ти будеш сумувати через десять років". А потім я шукала якісь відео з промо книжки і зрозуміла, що в дзеркалі бачу себе куди гарнішою, ніж в готовому відео з мейком і світлом. Мабуть, це здоровіше, ніж якби було навпаки.

В той же час, за собою 10 років тому я не сумую. Якийсь дуже стрьомний стиль, пофарбоване в чужий колір волосся. Чим старшою я стаю, тим менше фарбуюся. Тим спокійніше помічаю схожість моїх рис із маминими чи татовими. Тим приємніше бачити, що діти перебрали в мене те, що було з кращого. І вони, до речі, невтомно роблять компліменти, варто мені перевзутися з кросівок у підбори. А собака і взагалі вважає мене своїм всесвітом, навіть коли я патлата, сонна і з нечищеними зранку зубами.

Звісно ж, найважливішим (після власної оцінки себе) лишається наш партнер. Хтось, хто каже тобі щодня, яка ти гарна, і як же цому пощастило. Хтось, із ким можна голосно співати і бігати по хаті в трусах, не прокидаючись о 7 ранку, щоб привести себе в ідеальний стан. Хтось, із ким можна просто жити СОБОЮ. З усіма своїми неідеальностями: від кругів під очима до противного характеру.

Книжка, яку я для вас пишу – буде про це.

Мері Крісмас, дорогі. І заради Бога, запам'ятайте: перші зморшки на шиї – чудовий привід нарешті розщедритись собі на класичну хусточку.

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