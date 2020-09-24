Службу безпеки України потрібно позбавляти можливості незаконно втручатися у різні справи. Про це вже давно говорять представники бізнесу і громадськості, а також міжнародні партнери. Адже кажуть: чим більші повноваження, тим більше ризиків.

Проте СБУ не повинна займатися слідством, оскільки це класична функція правоохоронних органів. Таку думку висловила адвокатка Олена Щербан в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі.

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"У провідних країнах світу спецслужби займаються запобіганням, а не боротьбою з наслідками. Тобто вони виявляють проблему, інформують про неї всі необхідні інстанції і працюють над тим, щоб вона не виникнула", – зазначила Олена Щербан.

Довідка. Відділ "К" Служби безпеки України володіє загальними повноваженнями щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Він має можливість втручатися у всі сфери життя та розслідувати різні справи.

Тобто, якщо Служба безпеки України сконцентрується саме на запобіганні проблем, то це буде набагато ефективніше, адже вони не "розпилятимуться" на боротьбу з наслідками. Щербан також пригадала, як співробітники СБУ незаконно втручалися в роботу Міністерства охорони здоров'я щодо закупівлі ліків.

Від СБУ раптово надійшов лист з проханням не купувати певні ліки без обґрунтування причини. Оскільки працівники відомства прийшли на засідання робочої групи й не отримали рішення, яке вони просили в листі, його перенесли. Тоді членів робочої групи закликали підписувати повістки на допит. Це було абсолютним порушенням і тиском на лікарів,

– розповіла юристка.

Як пояснила Щербан, тоді йшлося про закупівлю на величезну суму. А ці були дії в інтересах конкретних бізнес-підприємств, які хотіли виграти закупівлі.

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