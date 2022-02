Про це ексклюзивно в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів амбасадор української кухні у світі, бренд-шеф та телеведучий Юрій Ковриженко.

Чому в Сингапурі обирають ресторани

За словами Юрія Ковриженка, за кордоном в ресторанах харчуються понад дев’яносто відсотків людей.

Якщо ви скупитеся в супермаркеті, то в будь-якому випадку залишите більше (грошей – 24 канал),

– наголосив гастродипломат.

Водночас за його спостереженнями, до ресторанів в Україні ходять максимум 10% населення країни, оскільки культура споживання ресторанної їжі в нас не сформована.

Культура ресторанної їжі в Україні не сформована, зазначив шеф-дипломат / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Хто такий Юрій Ковриженко Шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".

За спостереженнями кухаря, за кордоном в ресторанах харчуються понад дев’яносто відсотків людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).

Інтерв'ю з Юрієм Ковриженком у відеоформаті: