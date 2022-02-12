Про це ексклюзивно в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів амбасадор української кухні у світі, бренд-шеф та телеведучий Юрій Ковриженко.

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Чому в Сингапурі обирають ресторани

За словами Юрія Ковриженка, за кордоном в ресторанах харчуються понад дев’яносто відсотків людей.

Якщо ви скупитеся в супермаркеті, то в будь-якому випадку залишите більше (грошей – 24 канал),
– наголосив гастродипломат.

Водночас за його спостереженнями, до ресторанів в Україні ходять максимум 10% населення країни, оскільки культура споживання ресторанної їжі в нас не сформована.

Юрій Ковриженко, гастродипломат, українська кухня у світі, Сінгапур

Культура ресторанної їжі в Україні не сформована, зазначив шеф-дипломат / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Хто такий Юрій Ковриженко

Шеф, гастродипломат, амбасадор української кухні у світі. Одна з основних течій, яку він розвиває, – українська кухня може бути високою. Юрій чимало експериментує зі звичними складовими та новими техніками. Саме його молекулярний борщ здивував Червоний гід "Мішлен".

Юрій Ковриженко, гастродипломат, кухня, їжа

За спостереженнями кухаря, за кордоном в ресторанах харчуються понад дев’яносто відсотків людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У портфелі Ковриженка, окрім подвійного визнання Ambassadors Of Taste For The Global Gastronomy, ще декілька престижних відзнак. Серед них – Global Chef Awards (2017), а також інтронізація до найстарішого кулінарного ордену світу Disciples Escoffier International (2021).

Інтерв'ю з Юрієм Ковриженком у відеоформаті: