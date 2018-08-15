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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому ідея акредитації волонтерів для поїздок на Донбас не є вдалою: пояснення Туки

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Тука розповів, чому не варто вводити акредитацію волонтерів на Донбасі
Тука розповів, чому не варто вводити акредитацію волонтерів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Ініціатива Генштабу щодо введення пропусків для волонтерів у зону бойових дій на територію Донбасу, де триває Операція Об'єднаних сил, не буде вдалою, адже відносини між добровольцями, які допомагають військовим і самими бійцями не є формальними.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Інтерфакс".

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Я не знаю, яка мета. І не думаю, що це буде вдалим прикладом, бо дуже часто відносини між військовими та волонтерами більше, ніж формальні. Повірте, самі військові, які щодня ризикують життям заради тих самих волонтерів, знайдуть спосіб, як з ними спілкуватися, допомагати їм доправляти вантажі тощо,
– зазначив чиновник.

За словами заступника міністра, вже були спроби вжити заходів щодо упорядкування волонтерського руху, які не увінчалися успіхом.

"Ще коли я був волонтером у 2014 році Міноборони вже здійснювало певні спроби нас загнати в певні рамки. Як відомо, з цього нічого не вийшло", – нагадав Тука.

Нагадаємо, напередодні управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України розробило проект інструкції, яке регламентує допуск і перебування волонтерів на території Донецької й Луганської областей. Ця інструкція необхідна для того, щоб ввести волонтерську діяльність у правове поле, створити механізми захисту волонтерів і за бажанням волонтерів допомагати їм з обліком і контролем над дорогим майном, яке вони передають армії.

Теги: Новини політики Новини України Георгій Тука Волонтери Збройні Сили України Війна на Донбасі Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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