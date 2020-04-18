Чому на Великдень я залишаюсь вдома

Цієї неділі Україна відзначатиме Великдень, велике православне свято, яке ми всі дуже любимо та чекаємо. Для мене особисто відвідати церковну службу цього дня та посвятити паску – це обов'язкова родинна традиція. Однак вперше я проведу Великдень вдома.

Для цього маю щонайменше три причини.

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1. Я пам'ятаю про те, що в державі карантин.

Карантин в Україні був запроваджений ще 12 березня, однак і досі не всі наші співвітчизники дотримуються правил ізоляції. Бо "мені не зручно", "я втомився", "у мене сильний імунітет, шо мені отой коронавірус" або "це змова корпорацій". Попри штрафи від 17 000 гривень, на вулицях Києва досі можна зустріти людей без масок. А на кордоні щодня затримують порушників режиму самоізоляції. Я поважаю закон та правила карантину, встановлені державою, тому я проведу Великдень вдома.

2. Я не наражатиму на небезпеку себе та близьких.

Сьогодні хворі на короновірус є абсолютно в кожній області України. В середньому носій цього вірусу заражає від 2 до 4 здорових людей на день. Але інколи кількість заражень доходить до 300 – і звісно під час масових заходів ця цифра зростає. Тим більше, що підчепити вірус можна навіть в абсолютно порожньому приміщенні, де до цього побував заражений. Я тверезо оцінюю ризики та дуже люблю свою родину, аби наражати на небезпеку себе, свого чоловіка та дітей. Тому я проведу Великдень вдома.

3. Я хочу допомогти українським лікарям.

Не бути в церкві фізично – не означає нехтувати традиціями. Я вірю, що Бог нас пробачить, якщо раз в житті ми не відвідаємо Великодню літургію та будемо дивитись службу онлайн. До того ж найбільш прогресивні церкви запропонували отримати посвячену паску без фізичного відвідування храму. До цього закликають предстоятелі українських церков та наші лікарі. Заради цього я готова провести Великдень вдома.

І на останок, нагадаю історію з Південної Кореї. Цій країні доволі успішно вдавалося стримувати вірус, поки кількість хворих не сягнула 30. Все змінила жінка, яка отримала кодову назву "Пацієнт 31". Вона заразила близько 1200 осіб. З'ясувалося, що вона була дуже релігійною і продовжувала ходити до церкви, незважаючи на наявні у себе симптоми та ігноруючи розпорядження корейської влади. Протягом 10 днів кількість заражених у Південній Кореї зросла з 30 до 5000. Не будемо "копіювати" цей сумний досвід.

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А отже пропоную своїм колегам по парламенту, друзям та підписникам спробувати цього року провести Великдень вдома, зробити такий експеримент. Він точно врятує сотні життів та допоможе українським лікарям. Нехай це буде Великдень, який запам'ятається. Давайте не дамо коронавірусу шансів!



Великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 канал

Джерело: Українська правда