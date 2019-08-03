Чому потрібно інвестувати в аеропорт "Чернівці"?

25 травня аеропорту "Чернівці" виповнилось 86 років з моменту його заснування. На відкритті летовища був присутній сам Король ІІ Румунії. Тодішні газети писали, що цей аеропорт є одним з найкращих у Східній Європі.

З моменту відкриття аеропорту у Чернівцях, роль повітряного транспорту зросла як ніколи раніше. Жодне сучасне місто не може ефективно розвиватися без функціонування одного, або декількох аеропортів. Якщо інфраструктура аеропорту дозволяє приймати лише малогабаритні літаки – таке місто залишається на узбіччі економічного розвитку. Адже не здатне приймати туристів, ефективно та швидко відповідати запитам бізнесу та не може слугувати транспортним вузлом між популярними авіанапрямками.

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Архівні фото аеропорту "Чернівці" / Фото з відкритих джерел

Аеропорт у ХХІ столітті – це вагоме бюджетотворче підприємство, яке дає десятки високооплачуваних робочих місць та слугує акселератором для розвитку інфраструктури міста. Будівництво аеропорту має мультиплікативний ефект для розвитку всіх суміжних сфер життєдіяльності міста.

І хоч у 1937 році відкриття аеропорту у Чернівцях наробило галасу, сьогоднішнє його становище та статус міжнародного викликають великі сумніви.

Потреба аеропорту у Чернівцях викликана і тим, що головні автомагістралі, що з'єднують Чернівці з іншою частиною України, перебувають у вкрай незадовільному стані. А вихід лоукостерів на ринок України та розвиток внутрішніх авіаперевезень, може здешевити внутрішні перельоти так, що потреба пересуватися між регіонами на автомобілі стане мінімальною.

Не потрібно бути експертом, щоб побачити потенціал України та Чернівців, зокрема, у міжнародних та внутрішніх авіаперевезеннях. Сервіс відслідковування повітряних суден "flightradars24", наочний демонструє відставання України від її сусідів. Найбільша країна Європи має найменшу інтенсивність авіаперевезень.



Із сервісу відслідковування повітряних суден "flightradars24" Із сервісу відслідковування повітряних суден "flightradars24"

Чернівці мають не менший потенціал, ніж Львів. Місто можуть стати туристичною меккою Буковини та центральним аеровокзалом Південно-Західної України. Наприклад, аеропорт Львова обслужив 191,6 тис пасажирів у серпні 2018 року, що на 38,6% перевищило показник за аналогічний місяць 2017 року; а в січні-лютому 2019 року - 235,5 тис, що на 50,4% перевищило результат аналогічного періоду 2018 року. Такий ріст говорить про те, що доцільність будівництва сучасного аеропорту є надзвичайно великою, і жодне місто не може розвиватися бнз нього.

Для порівняння, аеропорт "Чернівці" такожмає позитивну статистику перевезень. Проте, у найближчому майбутньому, кількість рейсів через поганий стан злітної смуги може знизитися.

Як стверджує президент авіакомпанії МАУ Юрій Мірошников:

У Чернівці літають літаки Embraer 190 не тому, що ми хочемо цього, а тому що аеропорт не може прийняти сучасний Boeing 737-800. Повернення ж до менших літаків Boeing 737 Classic, які можуть злітати та сідати у таких аеропортах, як "Чернівці" – це два кроки назад у галузі авіаперевезень.

Цікавий факт, що співвласник найбільшої авіакомпанії України МАУ Арон Майберг досить тривалий час працював у Чернівцях, тому потенціал та зв'язки для розвитку авіатранспорту у Чернівцях дійсно є! Усі ж інші факти та здоровий глузд говорять про те, що розвиток Буковини залежить від функціонування аеропорту. А стан справ у КП "Міжнародний аеропорт "Чернівці" сьогодні є жалюгідним. Сам аеропорт потребує інвестицій для розвитку, адже через низький пасажиропотік – висока вартість квитків, через поганий стан злітної смуги – старі літаки, тому мало пасажирів, а відповідно й рейсів.

Автор: Василь Зазуляк

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