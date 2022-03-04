Ранок з перемог почали бійці 72‑ї окремої механізованої бригади. Покришили ворога в селищі Перемога.

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Чорні Запорожці знищили 4 БМП і 2 танки ворога. Плюс собі у підрозділ – одна бронемашина піхоти.



Чорні Запорожці знищили БМП і танки ворога / Фото 72 ОМБр імені Чорних Запорожців

Окупанти ховаються у селі

Українські захисники повідомляють, що ворог засів у селі. Окупанти ховають свою техніку у городах та серед будинків місцевих, а також – грабують магазини.

"Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля", – мовиться у повідомленні.

Повний текст публікації:

Ранок варто починати з перемог. Бійці 72 ОМБр трохи покришили ворога у селищі Перемога, що під Броварами. Мінус 4 БМП, 2 танки і плюс собі у підрозділ одна бронемашина піхоти.

Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні.

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