У вівторок, 4 квітня, керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова проінформувала, що хлопчика-рекордсмена з довгим волоссям постригли. Власне, у лютому йому дали нагороду за волосся довжиною у 20 сантиметрів у дев'ятимісячному віці.

Дивіться також Там, де ситуація критична: на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

Як тепер виглядає Данило

Зауважимо, що станом на квітень малюкові, ймовірно, уже виповнився рочок. Якщо дивився на його фотографії з "розкішною шевелюрою", то може видатись, що на нього вчепили перуку. Однак це волосся є справжнім, а не накладним.

Опаньки! Нашого рекордсмена постригли. Як кажуть маркетологи: втратив впізнаванність,

– написала Лана Вєтрова.

Данило з Вінниці до стрижки та після / Фото зі соцмереж

Слід сказати, що батьки не знають, чим зумовлений швидкий ріст волосся у хлопчика. Однак, як відомо, за зміцнення та прискорення росту волосся відповідає саме вітамін B. Можна не сумніватися, що у Данила його вдосталь.

Дивіться також Скоро Пасха, замовляйте ковбаску: мережу замилував маленький фермер

Найдовший шлюб