Державне бюро розслідувань вручило обвинувальний акт колишньому нардепу Сергію Пашинському. Стосується ця справа збройного нападу нападу на а жителя Київської області В'ячеслава Хімікуса – інцидент трапився 31 грудня 2016 року. Найближчим часом цю справу мають передати до суду.

ДБР вручило обвинувальний акт Пашинському: що відомо

Обвинувальний акт Пашинському вручили в п’ятницю, 3 липня. У бюро кажуть, що Пашинський був особисто присутнім. Про це повідомляють "Українські новини".

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Звинувачують екснардепа за статтею Кримінального кодексу про умисне тяжке тілесне ушкодження. Зокрема, Пашинського підозрюють у пораненні з вогнепальної зброї Хімікуса. Політик завдав потерпілому вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги.

Досудове розслідування встановило, що 31 грудня 2016 року в Київській області між Хімікусом і Пашинським стався словесний конфлікт. У результаті тодішній парламентар дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

У понеділок, 6 липня, цю справу мають передати до суду.

Версії Пашинського та Хімікуса щодо конфлікту

За версією Пашинського , він із дружиною повертався автомобілем із кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїзній частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати, в чому річ. У результаті у нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові та збив із ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

, він із дружиною повертався автомобілем із кінотеатру додому в село Хлепча. На неосвітленій частині дороги їхня машина ледь не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїзній частині без габаритних вогнів. Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з'ясувати, в чому річ. У результаті у нього зав'язалася сварка з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові та збив із ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу своєму нападнику. За версією Хімікуса, Пашинський зі самого початку конфлікту дістав пістолет, погрожував ним - і саме за це отримав пляшкою по голові. Також потерпілий стверджує, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, а відразу цілився на ураження.

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