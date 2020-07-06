ГБР вручило обвинительный акт экс-нардепу Пашинскому
Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт бывшему нардепу Сергею Пашинскому. Касается это дело вооруженного нападения на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса – инцидент произошел 31 декабря 2016 года. В ближайшее время это дело должны передать в суд.
ГБР вручило обвинительный акт Пашинскому: что известно
Обвинительный акт Пашинскому вручили в пятницу, 3 июля. В бюро говорят, что Пашинский лично присутствовал. Об этом сообщают "Украинские новости".
К теме ГБР завершило следствие по делу Пашинского: детали
Обвиняют экс-нардепа по статье Уголовного кодекса об умышленном тяжком телесном повреждении. В частности, Пашинского подозревают в ранении из огнестрельного оружия Химикуса. Политик нанес потерпевшему огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги.
Досудебное расследование установило, что 31 декабря 2016 года в Киевской области между Химикусом и Пашинским произошел словесный конфликт. В результате тогдашний парламентарий достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил в мужчину.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.
В понедельник, 6 июля, это дело должны передать в суд.
Версии Пашинского и Химикуса относительно конфликта
- По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить, в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.
- По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, угрожал им – и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.
Советуем ознакомиться Дело Пашинского: все, что известно о скандальном политике
Что предшествовало вручению обвинительного акта Пашинскому
- Во времена Юрия Луценко в Генпрокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.
- Действия другого участника событий, Химикуса, признали "общественно опасными".
- После смены власти 2019 года дело реанимировали, и 7 октября 2019 года Пашинского взяли под стражу.
- 18 декабря 2019 года было отпущено под домашний арест.