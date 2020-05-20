Де зникли гроші: на якому етапі пропали обіцяні 300% лікарям

Українські медики не отримали в повному обсязі доплати за березень, хоча вже час отримувати доплати за квітень. Причини затримок та недоплат – здебільшого бюрократія, але не лише.

24 канал надіслав запити у всі держадміністрації України, задавши питання про доплати медпрацівникам та іншим, які боролися з COVID-19 у березні:

Скільки потрібно грошей, щоб здійснити доплати у повному обсязі; Скільки грошей направили в лікарні на ці доплати; Скільки грошей надійшло з держбюджету у вигляді субвенцій.

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Про що дізнався 24 канал

Проаналізувавши всі відповіді на запити ми дійшли таких висновків:

Першопричина затримок виплат була у державі. Гроші у вигляді субвенцій за березень надіслали на початку квітня. Тоді обласні органи влади керувалися постановою Кабміну №250. Ці гроші загалом передбачили на підтримку окремих закладів та заходів охорони здоров’я і тому обласні ради самостійно розподілили гроші на різні потреби. Але 15 квітня Кабмін вніс зміни до цієї постанови і вказав, що саме з цих коштів мають здійснити доплати медикам. Для деяких областей це стало проблемою, оскільки гроші вже були розподілені, а на Херсонщині навіть враховані в переглянутий обласний бюджет.

У більшості областях доплати до окладу нараховували за тарифними ставками. Тобто 300% не до окладу (який зазвичай близький до мінімалки, але не обов'язково), а за відпрацьовані години. Цю проблему обговорив і президент Зеленський разом з очільником МОЗ, Кабміну та іншими. Виявилося, що виникла юридична колізія щодо виплати надбавок за березень. Мовляв, багато регіонів керувалися наказом Мінсоцполітики ще від 2003 року, за яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу.

Не всі області отримали достатнє фінансування від держави на ці виплати. Про це як мінімум заявили дві області – Чернівецька ОДА спочатку виплатила медикам за тарифною ставкою (тобто погодинна оплата), а на повноцінні доплати грошей не вистачило. Дещо схожа проблема на Черкащині.

Детальнішу інформацію по областях читайте далі. Зауважимо, що 24 канал ще не отримав відповіді на запит від Житомирської, Київської, Львівської, Одеської та Рівненської областей. Те ж саме стосується міста Києва та Національної служби здоров’я України. Але міністр Степанов запевнив, що і Львівська і Київська область виплатили все у повному обсязі. Крім того, не всі ОДА надали чітку відповідь на запит.

Вінницька область

У Вінницькій ОДА звітують про 5,6 мільйона гривень, направлених на доплати медикам, що борються з COVID-19. Проте лиш частина з цих грошей надійшла з державного бюджету у вигляді субвенцій – 1,47 мільйона гривень. Решту виділили з обласного бюджету (3,08 мільйона), а також місцевих бюджетів та коштів НСЗУ (1,05 мільйона).

Запевняють, що здійснили всі оплати в повному обсязі.

Станом на 9:00 20 травня у Вінницькій області зафіксували 766 випадків COVID-19.

Волинська область

Щодо доплат за березень 24 канал ще не отримав відповіді. На доплати медикам за квітень мають виділити 31,3 мільйона гривень та передати через НСЗУ.

Станом на 9:00 20 травня у Волинській області зафіксували 676 випадків COVID-19.

Зверніть увагу Доплати за березень у 300% отримали лікарі з 12 областей, – Степанов

Дніпропетровська область

Відмовили у відповіді на запит.

Станом на 9:00 20 травня у Дніпропетровській області зафіксували 849 випадків COVID-19.

Закарпатська область

У березні з місцевих бюджетів виділили понад 70 тисяч гривень на доплати медикам. Це пішло на 3 лікарні:

КНП "Обласна Клінічна інфекційна лікарня Закарпатського обласної ради" – 68 600 гривень. Лікарня входить до списку опорних, за березень там був 1 пацієнт з COVID-19. Доплати здійснили 38 працівникам. Тобто це 1 800 гривень доплати на одного. Зрозуміло, що це неповна доплата.

КНП "Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги"" ЗОР – 750 гривень. Це не опорний заклад для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Доплати отримали 3 лікарі. Це в середньому 250 гривень на лікаря .

. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади" – 1 450 гривень. Це не опорний заклад. Доплати отримали 3 працівники. Це в середньому 480 гривень на людину.

У квітні передбачені виплати у розмірі 56,09 мільйона гривень для 16 опорних закладів та 2 інших.

Станом на 9:00 20 травня у Закарпатській області зафіксували 922 випадки COVID-19.

Запорізька область

У березні доплати за лікування пацієнтів з COVID-19 мали отримати 63 працівники. На це пішло понад 334 тисячі гривень, тобто в середньому 5 300 гривень, що не дотягує до потрійного окладу.

У квітні на лікуванні в 5 опорних закладах Запорізької області перебували 120 пацієнтів з COVID-19. У відповіді на запит 24 каналу Запорізька ОДА звітує про виплачені 1,9 мільйона гривень 301 працівнику, що боровся з COVID-19. Ці доплати здійснили за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів. Тобто на одного припало 6 300 гривень в середньому.

Станом на 9:00 20 травня у Запорізькій області зафіксували 385 випадків COVID-19.



Відповідь Запорізької ОДА на запит 24 каналу

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині, де поширення коронавірусу почалося відносно рано, у березні працювали 17 медзакладів, які приймали хворих на COVID-19. Тому на виплати пішла одна з найбільших сум серед областей – 15,05 мільйона гривень, з них 6,9 з державного бюджету, а 8,1 з місцевих бюджетів.

Проте доплати отримали не в тому обсязі, в якому обіцяли. У відповіді на запит йдеться про те, що доплати здійснювали згідно з тарифною ставкою, а це означає, що враховували погодинну оплату, а не сам розмір окладу. Відповідно і сума нижча.

Станом на 9:00 20 травня в Івано-Франківській області зафіксували 1 246 випадків COVID-19.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині не надали інформацію щодо суми доплат. Лише зазначили, що у березні 2 медзаклади приймали пацієнтів з COVID-19, а відтак на зарплати їх працівників разом із нарахуваннями пішло 2,49 мільйона гривень. Запевняють, що все виплатили у повному обсязі.

За квітень 440 працівників на Кіровоградщині повинні отримати доплати за боротьбу з COVID-19. У квітні лікарі семи опорних медзакладів приймали пацієнтів з коронавірусом. За цей місяць нараховано 2,89 мільйона гривень, з них 2,37 мільйона – це сама зарплата, а 0,52 мільйона – доплата. Станом на 1 травня виплатили 0,62 мільйона гривень за рахунок залишку коштів НСЗУ. Решта коштів має надійти безпосередньо від Національної служби здоров’я.

Станом на 9:00 20 травня у Кіровоградській області зафіксували 450 випадків COVID-19.

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Луганська область

У березні на доплати медикам, які борються з COVID-19 виділили 230 тисяч гривень:

КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня" – 183,6 тисячі гривні;

КНП "Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання" – 46,3 тисячі гривні;

КНП Луганської обласної ради "Луганський регіональний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" – 153 гривні.

Те, що останній виплатили всього 153 гривні як доплату свідчить про те, що в області все ж таки не виплатили обіцяні до 300% окладу.

У квітні гроші на доплати ОДА не отримала, тому що це компетенція НСЗУ.

Станом на 9:00 20 травня у Луганській області зафіксували 42 випадки COVID-19. Це найменше в Україні.

Миколаївська область

У березні на території Миколаївської області не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19, а тому і доплати здійснювати нікому.

Станом на 9:00 20 травня у Миколаївській області зафіксували 264 випадки COVID-19.

Полтавська область

У квітні на Полтавщині 78 медиків отримали доплати за березень. На ці доплати та додаткові стимулюючі виплати пішло 1,7 мільйона гривень.

Станом на 11 травня ця область була єдиною, яка виплатила медикам надбавки у повному обсязі.

Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі — це Полтавська область, в середньому вони заплатили кожному медпрацівникові, який працював з пацієнтами з діагнозом COVID-19, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які вони і повинні були отримати,

– сказав очільник МОЗ, Максим Степанов.

Станом на 9:00 20 травня у Полтавській області зафіксували 265 випадків COVID-19.

Сумська область

Розподіл грошей провели відповідно до потреби медичних закладів з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Сумська ОДА звітує про 545,5 тисяч гривень виплачених коштів в повному обсязі за березень.

Що це означає: обіцяні 300% до окладу медики Сумщини не отримали, бо їм нарахували у пропорції до відпрацьованого часу. А це значно нижча сума. Кабмін зобов’язував до 8 травня всю суму. Станом на 13 травня Сумщина це не зробила.

Станом на 9:00 20 травня у Сумській області зафіксували 164 випадки COVID-19.

Тернопільська область

На Тернопільщині скерували 5,18 мільйона гривень на доплати медикам у березні. Не зазначили як розраховували нарахування: чи до окладу чи до тарифної ставки.

Крім того, Тернопіль окремо виділяє 15,89 мільйона гривень на доплати медикам у боротьбі з COVID-19 медзакладам міста.

Станом на 9:00 20 травня у Тернопільській області зафіксували 1089 випадків COVID-19.

Харківська область

На Харківщині доплати за березень отримали працівники однієї лікарні на загальну суму 14,88 тисячі гривень. Хоч зазначають, що виплатили все у повному обсязі, це не так. Доплату медикам та іншим, що борються з COVID-19 у цій області нарахували не до окладу, а до тарифної ставки, тобто кількості відпрацьованих годин.

За квітень вже нарахували значну вищу суму. Так на доплати 300% до зарплати піде 20,96 мільйона гривень. Їх виплачуватиме НСЗУ.

Станом на 9:00 20 травня у Харківській області зафіксували 836 випадків COVID-19.

Херсонська область

На Херсонщині була затримка з виплатами через те, що відповідні гроші спрямували на інші потреби.

Як повідомили в Харківській ОДА на запит 24 каналу, в область надійшло 75,2 мільйона гривень на підтримку окремих закладів та заходів охорони здоров’я, згідно з ПКМУ №250. Ці гроші розподілили, коли вносили зміни до обласного бюджету. І коли 15 квітня Кабмін змінив постанову №250 і визначив, що частина грошей із субвенцій має піти на доплати медикам, то Херсонщина вже не мала цих грошей, бо вони були бюджетом розподілені на інші потреби.

30 квітня Міністерство фінансів виділило додаткове фінансування на область. Разом із коштами з місцевих бюджетів на доплати пішло 976,8 тисячі гривень. Степанов підтвердив, що на Херсонщині медики та інші отримали доплати в повному обсязі.

Станом на 9:00 20 травня у Херсонській області зафіксували 172 випадки COVID-19.

Хмельницька область

У березні на доплати медикам пішло 178 тисяч гривень. Ці гроші надійшли до медиків із великим запізненням через схожу причину, що й на Херсонщині. В області надійшли гроші на потреби медзакладів і лиш 15 квітня Кабмін вніс зміни до постанови і вказав, що з цих грошей медикам мають здійснити виплати. Тому на Хмельниччині довелося робити перерозподіл грошей, щоби так виділити кошти для доплат.

За квітень медикам нараховано 2,86 мільйона гривень, зокрема:

КП "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради – 2,42 мільйона гривень;

КНП "Шепетівська центральна районна лікарня" Шепетівської районної ради – 438,5 тисяч гривень.

Цю оплату має здійснити Національна служба здоров’я.

Станом на 9:00 20 травня у Хмельницькій області зафіксували 280 випадків COVID-19.

Черкаська область

Щодо березневих доплат Черкаська ОДА ще не надала відповіді, хоча термін розгляду запитів сплив.

Медичні заклади Черкащини у квітні потребують 9,72 мільйона гривень для того, щоб здійснити оплати медикам, які борються проти COVID-19. Проте виділено 9,13 мільйона гривень.

Станом на 9:00 20 травня у Черкаській області зафіксували 381 випадок COVID-19.

Чернівецька область

На доплати медикам у березні держава направила 4,13 мільйона гривень. Натомість Чернівецька ОДА здійснила доплати на суму 2,59 мільйона гривень. Це три посадових оклади пропорційно відпрацьованому часу.

Доплати за березень потребують 754 працівники, що боролися з коронавірусом. За інформацією Чернівецької ОДА, на це потрібно 9,75 мільйона гривень. А виплатили лише 2,59 мільйона станом на 12 травня. Потребують виділення ще 5,62 мільйона.

Що це означає: медики на Буковині не отримали повну доплату у розмірі 300% посадового окладу. Вони отримали у доплату у пропорції до відпрацьованих годин. Якщо вірити Чернівецькій ОДА, то держава виділила недостатньо грошей для цього. Виділили 4,13 мільйона гривень, а треба 9,59. В обласному бюджеті все ще висить понад 1,5 мільйона, але чекають на решту грошей, щоб виплатити всім одночасно.

Станом на 9:00 20 травня у Чернівецькій області зафіксували 2796 випадків COVID-19. Ця область – рекордсмен.

Чернігівська область

У Чернігівській ОДА запевняють, що на доплати медикам із 2 лікарень було потрібно 344,7 тисячі гривень. Всі гроші надійшли з державного бюджету і їх передали лікарням 7 травня. Та нагадаємо, що станом на 11 травня, за словами міністра Степанова, доплати в повному обсязі здійснили лише на Полтавщині, тому припускаємо, що доплати неповні.

Станом на 9:00 20 травня у Чернігівській області зафіксували 115 випадків COVID-19.

Скільки та коли прийде за квітень

Через другий етап медреформи, схема нарахувань доплат медикам змінилася. Тепер Національна служба здоров’я фінансуватиме напряму медзаклади, з якими уклали договори.

Станом на нинішній ранок укладено договори з усіма екстреними медичними допомогами, почався вже перерахунок коштів. Але я вимагаю від Нацспілки здоров'я пришвидшити цей процес,

– заявив глава МОЗ.

Крім того, у квітні заплатять за послуги лікарням, які прийняли пацієнтів з COVID-19, але не увійшли у перелік 240+, затверджений МОЗ. З 1 травня ці лікарні не мають права приймати пацієнтів з коронавірусом.

Гроші прийдуть у травні. Сума доплати буде відчутно вищою, ніж у березні, оскільки тепер нараховують 300% до зарплати, а не окладу.

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"У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень. Зокрема, Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги вже отримав на це близько 19 мільйонів гривень", – розповів глава МОЗ.