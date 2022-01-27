Речниця МВС України Альона Матвєєва у коментарі 24 каналу повідомила, що четверо військових, постраждалих на "Південмаші", перебувають у задовільному стані. Ще одна постраждала – у важкому стані.
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Лікарі борються за її життя проводять поетапні оперативні втручання.
Тим часом нацгвардійці приходять здати кров пораненим побратимам.
Дехто прийшов навіть бувши у відпустці, проте дізнавшись про трагедію, вирішив допомогти товаришам, які отримали поранення під час трагічної події цієї ночі та мали значні втрати крові,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, пресслужба Нацгвардії повідомила, що 28 січня ще 50 нацгвардійців прийдуть здати кров.
Нацгвардійці здають кров / Пресслужба Нацгвардії
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- Нацгвардієць Артем Рябчук 27 січня відкрив вогонь на території підприємства "Південмаш".
- Жертвами стали 5 людей. Окрім того, відомо про 5 постраждалих.
- Хлопець втік з місця трагедії. Згодом правоохоронці затримали стрілка.
- Антон Геращенко заявив, що справедливим покаранням для Рябчука стане довічне ув'язнення. Радник голови МВС наголосив: такі люди є небезпечними для суспільства.
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