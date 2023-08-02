Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко. За його словами, кількість депортованих до Білорусі дітей може зрости до 3 тисяч.

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Деяких дітей віддали на всиновлення у Росію

Павло Латушко зазначив, що інформацію про депортацію українських дітей у Білорусь передали до Гааги, Офісу Генерального прокурора та частину матеріалів – омбудсмену.

Ми також надали інформацію, що встановлено: частину дітей-сиріт, які були незаконно вивезені до Білорусі, згодом відправили на всиновлення в Росію. Ми встановили їхні імена та особисті дані,

– сказав він.

Є фотографії, де керівник так званого "благодійного фонду" Алєксєй Талай збирає дітей з окупованих територій, привозить їх у Білорусь. Далі із цими дітьми фотографувалась російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова.

Латушко про депортацію українських дітей: дивіться відео

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