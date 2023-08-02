Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, количество депортированных в Беларусь детей может возрасти до 3 тысяч.

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Некоторых детей отдали на усыновление в Россию

Павел Латушко отметил, что информацию о депортации украинских детей в Беларусь передали в Гаагу, Офис Генерального прокурора и часть материалов – омбудсмену.

Мы также предоставили информацию, что определили: часть детей-сирот, незаконно вывезенных в Беларусь, впоследствии отправили на усыновление в Россию. Мы определили их имена и личные данные,

– сказал он.

Есть фотографии, где руководитель так называемого "благотворительного фонда" Алексей Талай собирает детей с оккупированных территорий, привозит их в Беларусь. Затем с этими детьми фотографировалась российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова.

Латушко о депортации украинских детей: смотрите видео

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