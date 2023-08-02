Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, количество депортированных в Беларусь детей может возрасти до 3 тысяч.
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Некоторых детей отдали на усыновление в Россию
Павел Латушко отметил, что информацию о депортации украинских детей в Беларусь передали в Гаагу, Офис Генерального прокурора и часть материалов – омбудсмену.
Мы также предоставили информацию, что определили: часть детей-сирот, незаконно вывезенных в Беларусь, впоследствии отправили на усыновление в Россию. Мы определили их имена и личные данные,
– сказал он.
Есть фотографии, где руководитель так называемого "благотворительного фонда" Алексей Талай собирает детей с оккупированных территорий, привозит их в Беларусь. Затем с этими детьми фотографировалась российская детская омбудсменка Мария Львова-Белова.
Латушко о депортации украинских детей: смотрите видео
Незаконный вывоз украинских детей: последние новости
- Офис Генерального прокурора начал расследование относительно белорусского Красного Креста в незаконной депортации украинских детей. Павел Латушко подчеркнул, что Лукашенко планирует и дальше вывозить украинских детей с оккупированных территорий. Пропаганда в Беларуси работает над тем, чтобы в глазах общества белорусский диктатор выглядел "спасителем".
- По его словам, поручения Лукашенко относительно депортации детей выполняет, в частности, белорусский паралимпиец Алексей Талай. Россия и Беларусь депортируют детей всех категорий – и из семей, и из детдомов.
- Заметим, что 6 июля Украине удалось вернуть домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей. 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара вернулись в объятия любящих родителей.