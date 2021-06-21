Користувачка соцмережі, яка знімала відео, зазначила, що це відбувалось о 14:00. На щастя, дітей на майданчику тоді не було.

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Ймовірно, на лавці було не дуже зручно, тож пара змінила позу під час процесу.

Як вам таке на дитячому майданчику?

– обурилась очевидиця.

До слова, інцидент стався на вулиці Космічній.

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