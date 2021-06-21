Користувачка соцмережі, яка знімала відео, зазначила, що це відбувалось о 14:00. На щастя, дітей на майданчику тоді не було.
До речі Для спекотної відпустки: 3 гарячі секс-пози, які варто спробувати у готелі
Ймовірно, на лавці було не дуже зручно, тож пара змінила позу під час процесу.
Як вам таке на дитячому майданчику?
– обурилась очевидиця.
До слова, інцидент стався на вулиці Космічній.
Секс на дитячому майданчику, дивіться відео 18+:
Схожі випадки: коротко
У Хмельницькому підлітки зайнялися оральним сексом біля церкви. Вони знімали це на відео й згодом опублікували в інстаграмі. Щоправда, потім пара вибачилась.
На початку 2021 року пара зайнялася сексом на оглядовому майданчику ратуші в центрі Івано-Франківська. Відео зняли перехожі. Кадри вмить розлетілися мережею. Мер міста жартома пропонував зробити послугу платною.
Читайте також Забудь нарешті про спальню: у цьому місці жінки люблять займатися сексом найбільше