Дитячий садок онлайн у тренді: реакція світових ЗМІ

The New York Times, National Post, U.S. News, TheStar, Today World, PMN Entertainment, Devdiscourse, NewsDay, CyprusMail, Reuters – це тільки невелика частина світових ЗМІ, які відреагували на перший тиждень роботи Дитячого садку онлайн, який стартував в рамках Віртуальної платформи емоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19.

Загалом, за перші дні Дитячий садок онлайн, який розташований на сайті Освітнього Хабу міста Києва, "відвідало" майже 100 тис користувачів (98 293), з яких киян трохи більше половини (51%), інші користувачі – з усіх регіонів України, і, навіть, з: США, Німеччини, Італії, Польщі тощо. Дитячий садок онлайн потрапив до іноземних ЗМІ Кожен день, з Понеділка по П’ятницю, окрім вихідних та святкових днів, під час всього строку карантину, маленькі дітки мають можливість займатись цікавими та корисними речами: 10.00 – КАЗКА-ЙОГА 11.00 – АНГЛІЙСЬКА МОВА 12.00 – РОЗВИВАЮЧЕ ЗАНЯТТЯ (МАЛЮВАННЯ, ЕЙДЕТИКА, МАТЕМАТИКА, ЛІПКА ТОЩО) 12.30 – БОНУСНЕ ЗАНЯТТЯ, яке з’явилось у розкладі, оскільки цей проєкт викликав великий резонанс серед українців. Багато звернень було від батьків та вихователів дитсадків з усієї України, які пропонували власні відео-заняття для малечі. Більше того, до цього проєкту долучились і публічні люди, які самі знімають відео для Дитячого садку онлайн, зокрема: Ольга Руднєва – директорка Фонду Олени Пінчук; Анастасія Мазур – ведуча програми "Факти" телеканалу ICTV; Анна Завальська – солістка гурту "Алібі"; Михайло Присяжнюк – ведучий програми "Один за всіх" телеканалу СТБ тощо. А в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм стартував челендж #вдячнібатьки – де мами та тати викладають відео та фото, як їх діти виконують вправи у Дитячому садку онлайн. "Для багатьох сімей – це перший досвід навчання онлайн для своїх дітей, і це дуже добре, що батьки та діти сприйняли це позитивно. Дякуємо нашим маленьким відвідувачам садочку, які займаються йогою, англійською, малюють та роблять аплікації. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які долучились до цього проєкту, допомагаючи дітям розвиватись, а батькам – трохи відпочити та урізноманітнити дозвілля дітей під час карантину. Дитячий садок онлайн став дійсно народним соціальним проєктом", – сказала Директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав. Добірку яскравих відео, як діти займаються у Дитячому садочку онлайн можна подивитись тут.