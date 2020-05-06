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      Детский сад онлайн в тренде: реакция мировых СМИ

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      Дитячий садок онлайн
      Дитячий садок онлайн / sobor.com.ua

      The New York Times, National Post, U.S. News, TheStar, Today World, PMN Entertainment, Devdiscourse, NewsDay, CyprusMail, Reuters – это только небольшая часть мировых СМИ, которые отреагировали на первую неделю работы Детского сада онлайн, который стартовал в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID- 19.

      В целом, за первые дни Детский сад онлайн, который расположен на сайте Образовательного Хаба города Киева, "посетили" почти 100 тыс. пользователей (98 293), из которых киевлян чуть больше половины (51%), другие пользователи – со всех регионов Украины, и даже с США, Германии, Италии, Польши и т.д.

      Детский сад онлайн попал в иностранные СМИ

      Каждый день, с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней, во время всего срока карантина маленькие детки имеют возможность заниматься интересными и полезными вещами:

      10.00 – СКАЗКА-ЙОГА

      11.00 – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

      12.00 – РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ (РИСОВАНИЕ, ЭЙДЕТИКА, МАТЕМАТИКА, ЛЕПКА И Т.Д.)

      12.30 – БОНУСНОЕ ЗАНЯТИЕ, которое появилось в расписании, поскольку этот проект вызвал большой резонанс среди украинцев. Много обращений было от родителей и воспитателей детсадов со всей Украины, которые предлагали собственные видео-занятия для малышей.

      Более того, к этому проекту присоединились и публичные люди, которые сами снимают видео для Детского сада онлайн, в частности: Ольга Руднева – директор Фонда Елены Пинчук; Анастасия Мазур – ведущая программы "Факты" телеканала ICTV; Анна Завальская – солистка группы "Алиби"; Михаил Присяжнюк – ведущий программы "Один за всех" телеканала СТБ и др.

      А в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм стартовал челлендж #вдячнібатьки – где мамы и папы выкладывают видео и фото, как их дети выполняют упражнения в Детском саду онлайн.

      "Для многих семей – это первый опыт обучения онлайн для своих детей, и это очень хорошо, что родители и дети восприняли это позитивно. Спасибо нашим маленьким посетителям сада, которые занимаются йогой, английским, рисуют и делают аппликации. Отдельная благодарность всем неравнодушным людям, которые присоединились к этому проекту, помогая детям развиваться, а родителям – немного отдохнуть и разнообразить досуг детей во время карантина. Детский сад онлайн стал действительно народным социальным проектом", – сказала Директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

      Подборку ярких видео, как дети занимаются в Детском саду онлайн можно посмотреть здесь.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Образование в Украине Учеба
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