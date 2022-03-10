Тож у Національному банку України звернулися до центробанків країн світу. Вони просять надати броньовані автомобілі для евакуації громадян.

До слова З початку вторгнення Росії в Україну загинула 71 дитина: понад 100 поранені

НБУ оперативно звернувся по допомогу до міжнародних партнерів. Ми просимо дружні центробанки світу надати Україні броньовані машини для евакуації цивільного населення з регіонів, що сьогодні нещадно знищуються військами Росії,

– заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він наголосив, що ці авто створені "для перевезення цінностей". Однак що може бути ціннішим за життя людини.

Листи зі зверненням Національного банку вже надійшли в центробанки 33 країн світу.

Також там додали, що Росія відповість перед усім світом за авіаційні та артилерійські удари по домівках українців, лікарнях та дитячих будинках.

"Але це згодом. А сьогодні ми маємо зробити все, щоб захистити мирне населення", – додали в НБУ.

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