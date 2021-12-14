Тіло військового знайшли у лісосмузі у районі села Вільне Новомосковського району. Неподалік розташована автодорога Губиниха – Вільне.
Раніше У зоні ООС застрелився військовий з Дніпропетровщини
Військовому завдали тяжке тілесне ушкодження
На тілі загиблого були ознаки насильницької смерті. Виявилось, що він проходив службу у військовій частині А1302. Причиною смерті стало тяжке тілесне ушкодження.
Поліція встановила підозрюваних
За "гарячими" слідами правоохоронці встановили і затримали підозрюваних у злочині – військовослужбовців з цієї самої частини. У військовій частині проводитимуть службове розслідування і пообіцяли співпрацювати з правоохоронними органами.
До теми Був одним із 14, хто вижив під Волновахою: на Волині наклав на себе руки ветеран АТО
Коротко про моторошні випадки з військовими та поліцейськими:
- На Миколаївщині військові під час полювання застрелили свого товариша по службі.
- На Чернігівщині під час полювання загинув поліцейський, у нього випадково поцілив керівник районного управління ДСНС.
- Командира мінометної батареї засудили до 5 років ув'язнення за вбивство солдата. Він застав підлеглого нетверезим на посту.
Текст публікації 93 ОМБр Холодний Яр: