После падения с 8 этажа она сразу умерла. Правоохранители начали это расследовать 7 декабря.
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Сообщили об обнаруженном теле
На горячую линию "102" обратились в этот день около 20:30. Заявители рассказали, что увидели тело в одном из дворов Соборного района. Полицейские прибыли и стали искать причастных.
Когда следователи установили, что это мог сделать парень погибшей, его сразу задержали. Однако пока продолжается расследование, поэтому окончательный вердикт может измениться.
Как его могут наказать
Правоохранители расследуют это дело как умышленное убийство. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет тюрьмы.
Другие громкие убийства недавно
- 7 декабря суд завершил рассмотрение дела о жестоком убийстве женщины в Донецкой области. Следователи доказали, что неоднократно судимый мужчина задушил жертву, чтобы украсть всего 828 гривен. Ему теперь дали пожизненное заключение.
- На Киевщине правоохранители обнаружили останки 23-летней жительницы Закарпатья, которая еще в конце ноября пропала без вести. Она с 2-летним малышом приехала в Киев и остановилась в гостях у знакомых за городом. Впоследствии там провели обыск и в квартире нашли документы убитой, части тела и амфетамин.
- В Николаевской области 26 июля мужчина жестоко убил собственного сына. Это произошло во время конфликта, который перерос в драку. Впоследствии злоумышленник попытался сжечь останки сына, однако был задержан.