В здании всего обнаружили 14 пустых магазинов к автомату Калашникова. Об этой находке в городе Подгородное рассказали правоохранители через несколько часов после задержания предполагаемого стрелка.

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Обследовали прилегающую территорию

В полиции отметили, что части оружия обнаружили во время обработки прилегающей территории. Ее начали проводить сразу после задержания.

Также там обнаружили и другие вещественные доказательства, которые стали материалами следствия. В частности, на фото видно, что это были вещи в органайзере служащего. На фото виден компас, шнурки и маленькие красные флажки.



Органайзер, который обнаружили следователи / Фото полиции Днепропетровщины

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