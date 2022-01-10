Мешканцю Дніпропетровщини не дали можливості внести заставу. Суд вирішив, що його потрібно арештувати.

До теми Зґвалтували й перерізали горло: на Дніпропетровщині жорстоко вбили 29-річну жінку

Моторошне вбивство

Слідчі встановили, що 6 січня ввечері зловмисник познайомився з 29-річною жителькою Дніпропетровщини в кафе міста Апостолове. Вони розпивали алкоголь в компанії.

Згодом чоловік вступив у статеві зносини з жінкою проти її волі. Після наруги над жертвою, він вдарив її ножем 12 разів.

У Дніпропетровській області чоловік жорстоко зарізав жінку, яку зґвалтував
Зловмисник примусив жінку до статевих зносин і жорстоко вбив / Фото "Свои"

Удари завдавав у область шиї, грудей та обличчя. Від отриманих травм жінка померла. Закривавлене й напівоголене тіло знайшли біля привокзальної площі.

Злочинця затримали

Невдовзі після вбивства знайшли та затримали головного підозрюваного. На його одязі виявили кров жертви.

Вбивцю відправили під арешт
На одязі вбивці знайшли кров жертви / Фото прокуратури Дніпропетровщини

Чоловік заперечував свою провину. Однак правоохоронці розшукали й ножа, яким він наносив поранення, тож згодом затриманий зізнався.

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За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

Домагання до учениці

Інший моторошний випадок зґвалтування в Кривому Розі відбувся між вчителем та ученицею. Справу вирішили закрити вже втретє.

Поліцейські нібито не побачили складу злочину в діях педагога, хоч сам вчитель не приховував факту статевих зносин із неповнолітньою. Інцидент стався на випускному в червні 2021 року.

Тоді дівчина опинилася наодинці з педагогом у гримерці. Після зґвалтування, потерпіла разом із матір'ю зверталася до правоохоронців, але ті не сприйняли її слова серйозно. Водночас медики підтвердили надану інформацію.