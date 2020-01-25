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      До Венедіктової намагалися прорватися нардепи: директорка ДБР записала їм різку відповідь

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      Венедіктова відповіда нардепам / колаж 24 каналу

      Усі громадяни рівні перед законом, зокрема і нардепи, які є представниками народу. Тому допуск у ДБР, а також до глави бюро для них є обмежений буквою закону.

      Так про події, що відбувалися вдень 24 січня у приміщенні Державного бюро розслідувань, відгукнулася його очільниця Ірина Венедіктова. Вона записала окреме відеозвернення щодо ситуації.

      Що цьому передувало: У ДБР намагалися прорватися народні депутати: що відбувається

      Я не можу не відреагувати на те, що відбувалося в будівлі ДБР. Ми всі рівні перед законом, є рішення Конституційного суду України у якому чітко зазначено про допуски і невідкладний прийом нардепів особисто мною. Народні депутати, я працюю, у мене розписаний графік я працюю в інтересах людей, а не лише ваших,
      – зауважила вона.

      Венедіктова наголосила: якщо депутатам необхідна зустріч з нею – вона до неї готова, однак не у ті дні, коли на допит у ДБР приходить Петро Порошенко.

      Якщо хочете зустрітися зі мною – давайте, але не робіть це паралельно з допитом громадянина Порошенка. Бо це виглядає як вплив на слідчі дії. Не треба маніпулювати,
      – наголосила директорка ДБР.

      Що Венедіктова сказала про звернення родин Небесної Сотні:

      • Щодо звернень родин Небесної Сотні, Венедіктова повідомила, що 24 січня слідчі підрозділу у справах Майдану намагались взяти звернення та зареєструвати: "Зверталися безпосередньо до Петра Олексійовича, але отримували відповідь, що він це зробить у спосіб, який забажає".
      • Венедіктова також наголосила, що у ДБР завжди відкриті до діалогу з родинами Небесної Сотні.

      Відеозвернення Венедіктової:

      Що відбувалося в ДБР:

      • У день, коли на допит у Державне бюро розслідувань прийшов п’ятий український президент Петро Порошенко, його однопартійці теж намагалися проникнути у правоохоронний орган. Вони намагалися прорватися всередину будівлі, аби зустрітися із директоркою ДБР Іриною Венедіктовою.
      • Так, до ДБР прийшли нардепи від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Микола Княжицький та їхні колеги. З ними були родичі Небесної Сотні.
      • Вони вимагали пояснень від правоохоронців: чому посаду заступника глави ДБР зайняв колишній адвокат Януковича.

      Як адвокат Януковича потрапив у крісло заступника ДБР?Мовиться про Олександра Бабікова. Раніше Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича. Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану. У свою чергу в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.

      • Однак у приміщенні ДБР встановили ґрати, якими заблокований вхід у приміщення. 15 нардепів декілька годин чекали, аби їх впустили, телефонували Венедіктовій та Разумкову, однак – марно.
      • У ДБР назвали акцію депутатів спробою проникнути у їхнє приміщення.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Ірина Венедіктова Державне бюро розслідувань Небесна Сотня Петро Порошенко
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