15:30
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча мрія Путіна. Кадиров пробрався в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA: Кремль переплутав Зеленського. Подарунки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Добкін пригрозив повісити Порошенка та інших політиків: відео

      66
      Михайло Добкін закликав до вбивства Петра Порошенка та інших політиків / gordonua.com

      Скандальний проросійський політик Михайло Добкін у прямому ефірі телеканалу ZIK закликав повісити п’ятого президента, нардепа Петра Порошенка. На думку Добкіна, разом з ним "потрібно" повісити ексголову РНБО Олександра Турчинова та ексспікера парламенту Андрія Парубія.

      Включившись в ефір телепрограми, яку до речі веде Надія Савченко, Добкін заявив про необхідність введення на кілька місяців в Україні воєнного стану.

      Читайте також: Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів

      "Необхідно на місяць-два, максимум – три ввести у країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі – там, де пролилася перша кров людей, повісити Петра Порошенка, Олександра Турчинова, це чудо з керівництва "Свободи" Олега Тягнибока. А Андрія Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі", – заявив Добкін.

      Зауважимо, що це вже не перша погроза Добкіна на адресу, зокрема, Порошенка. Так, у січні 2019 року політик опублікував допис у твіттері після того, як його внесли до списку санкцій Росії.

      "Десяте січня. Я не рахував, скільки ще цьому упиреві (очевидно, Порошенкові) залишилося княжити, але впевнений, що точно недовго. Але ось в чому я точно впевнений, то це в тому, що відбувати йому за всі його "витівки" доведеться "довічно"! А за "Томос" – ще й через повішення", – мовилося у дописі Добкіна.

      А тим часом: У волонтерки Звіробій провели обшуки за словесні погрози Зеленському

      Кому ще погрожував Добкін

      Ще у 2017 році у прямому ефірі телеканалу ZIK Добкін бажав смерті нардепові Мустафі Найєму.

      "Я знаю прекрасно, що Мустафа Найєм зі своїми рюкзачками, термосами, хорошим настроєм обдурив мільйони моїх співвітчизників. Я думаю, що таким, як ти, потрібно коли-небудь серед ночі встати, подивитися на місяць, взяти мотузку, мило і піти підняти людям гарний настрій зранку", – сказав Добкін.

      Дивіться відео, де Добкін прогрожує Найєму:

       

      Того ж року Добкін закликав тодішнього голому МЗС України Павла Клімкіна спалити себе на Хрещатику.

      До теми: Добкін грубо обізвав В'ятровича через декомунізацію пам’ятника "Батьківщина-мати"

      Так, політики влаштували словесну перепалку під постом міністра до роковин смерті Василя Макуха. Останній зі словами "Хай живе вільна Україна!" спалив себе на Хрещатику. Клімкін закликав українців пам’ятати, якою ціною дається свобода. Натомість Добкін закликав урядовця повторити такий вчинок.

      Окрім погроз політикам, у жовтні 2018 року Добкін зловтішався з вибухів, які лунали на військових складах Міноборони поблизу містечка Ічні в Чернігівській області. Політик назвав їх "святковим салютом".

      Хто сказав що це вибухи?! Це святковий салют на честь Томосу. Боюся навіть уявити, як вони автокефалію святкувати збираються!
      – заявив Добкін.

      Щоправда, після публікації таких скандальних дописів політик полюбляє їх згодом видаляти. Так було і з постом про вибухи біля Ічні.

      Від куріння вейпа померли 48 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
      29922
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Добкін Петро Порошенко Скандал Андрій Парубій Олег Тягнибок Олександр Турчинов Вбивство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      сьогодні , 15:30 Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      Сергій Лещенко 4
      Обшук у Марусі Звіробій: біографія волонтерки
      сьогодні , 15:02 Обшук у Марусі Звіробій: біографія волонтерки
      Северин Трач 871
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      27 листопада , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      466
      Три искушения джедая Зеленского
      сьогодні , 15:01 Три искушения джедая Зеленского
      Сергій Фурса 135
      "Укрбуд" шатается, люди ропщут, а правительство разводит руками
      сьогодні , 14:48 "Укрбуд" шатается, люди ропщут, а правительство разводит руками
      186
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук