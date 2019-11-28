Добкін пригрозив повісити Порошенка та інших політиків: відео

Скандальний проросійський політик Михайло Добкін у прямому ефірі телеканалу ZIK закликав повісити п’ятого президента, нардепа Петра Порошенка. На думку Добкіна, разом з ним "потрібно" повісити ексголову РНБО Олександра Турчинова та ексспікера парламенту Андрія Парубія.

Включившись в ефір телепрограми, яку до речі веде Надія Савченко, Добкін заявив про необхідність введення на кілька місяців в Україні воєнного стану.

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"Необхідно на місяць-два, максимум – три ввести у країні воєнний стан. І за законами воєнного часу на центральній площі – там, де пролилася перша кров людей, повісити Петра Порошенка, Олександра Турчинова, це чудо з керівництва "Свободи" Олега Тягнибока. А Андрія Парубія повісити догори ногами на Будинку профспілок в Одесі", – заявив Добкін.

Зауважимо, що це вже не перша погроза Добкіна на адресу, зокрема, Порошенка. Так, у січні 2019 року політик опублікував допис у твіттері після того, як його внесли до списку санкцій Росії.

"Десяте січня. Я не рахував, скільки ще цьому упиреві (очевидно, Порошенкові) залишилося княжити, але впевнений, що точно недовго. Але ось в чому я точно впевнений, то це в тому, що відбувати йому за всі його "витівки" доведеться "довічно"! А за "Томос" – ще й через повішення", – мовилося у дописі Добкіна.

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Кому ще погрожував Добкін

Ще у 2017 році у прямому ефірі телеканалу ZIK Добкін бажав смерті нардепові Мустафі Найєму.

"Я знаю прекрасно, що Мустафа Найєм зі своїми рюкзачками, термосами, хорошим настроєм обдурив мільйони моїх співвітчизників. Я думаю, що таким, як ти, потрібно коли-небудь серед ночі встати, подивитися на місяць, взяти мотузку, мило і піти підняти людям гарний настрій зранку", – сказав Добкін.

Дивіться відео, де Добкін прогрожує Найєму:

Того ж року Добкін закликав тодішнього голому МЗС України Павла Клімкіна спалити себе на Хрещатику.

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Так, політики влаштували словесну перепалку під постом міністра до роковин смерті Василя Макуха. Останній зі словами "Хай живе вільна Україна!" спалив себе на Хрещатику. Клімкін закликав українців пам’ятати, якою ціною дається свобода. Натомість Добкін закликав урядовця повторити такий вчинок.

Окрім погроз політикам, у жовтні 2018 року Добкін зловтішався з вибухів, які лунали на військових складах Міноборони поблизу містечка Ічні в Чернігівській області. Політик назвав їх "святковим салютом".

Хто сказав що це вибухи?! Це святковий салют на честь Томосу. Боюся навіть уявити, як вони автокефалію святкувати збираються!

– заявив Добкін.

Щоправда, після публікації таких скандальних дописів політик полюбляє їх згодом видаляти. Так було і з постом про вибухи біля Ічні.