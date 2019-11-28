Добкин пригрозил повесить Порошенко и других политиков: видео

Скандальный пророссийский политик Михаил Добкин в прямом эфире телеканала ZIK призвал повесить пятого президента, нардепа Петра Порошенко. По мнению Добкина, вместе с ним "нужно" повесить экс-главу СНБО Александра Турчинова и экс-спикера парламента Андрея Парубия.

Включившись в эфир телепрограммы, которую кстати ведет Надежда Савченко, Добкин заявил о необходимости введения на несколько месяцев в Украине военного положения.

Читайте также: Добкин обозвал "го*няными людьми" ряд украинских артистов

"Необходимо на месяц-два, максимум – три ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади – там, где пролилась первая кровь людей, повесить Петра Порошенко, Александра Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе", – заявил Добкин.

Заметим, что это уже не первая угроза Добкина в адрес, в частности, Порошенко. Так, в январе 2019 года политик опубликовал сообщение в твиттере после того, как его внесли в список санкций России.

"Десятое января. Я не считал, сколько еще этому упырю (очевидно, Порошенко) осталось княжить, но уверен, что точно недолго. Но вот в чем я точно уверен, так это в том, что отбывать ему за все его "шалости" придется "пожизненно"! А за "Томос" – еще и через повешение", – говорилось в заметке Добкина.

А тем временем: У волонтера Зверобой провели обыски за словесные угрозы Зеленскому

Кому еще угрожал Добкин

Еще в 2017 году в прямом эфире телеканала ZIK Добкин желал смерти нардепу Мустафе Найему.

"Я знаю прекрасно, что Мустафа Найем со своими рюкзачками, термосами, хорошим настроением обманул миллионы моих соотечественников. Я думаю, что таким, как ты, нужно когда-нибудь среди ночи встать, посмотреть на месяц, взять веревку, мыло и пойти поднять людям хорошее настроение утром", – сказал Добкин.

Смотрите видео, где Добкин прогрожує Найему:

В том же году Добкин призвал тогдашнего главу МИД Украины Павла Климкина сжечь себя на Крещатике.

К теме: Добкин грубо обозвал Вятровича из-за декоммунизации памятника "Родина-мать"

Так, политики устроили словесную перепалку под постом министра к годовщине смерти Василия Макуха. Последний со словами "Да здравствует свободная Украина!" сжег себя на Крещатике. Климкин призвал украинцев помнить, какой ценой дается свобода. Зато Добкин призвал чиновника повторить такой поступок.

Кроме угроз политикам, в октябре 2018 года Добкин позлорадствовал из-за взрывов, которые звучали на военных складах Минобороны близ городка в Ичне Черниговской области. Политик назвал их "праздничным салютом".

Кто сказал что это взрывы?! Это праздничный салют в честь Томоса. Боюсь даже представить, как они автокефалию праздновать собираются!

– заявил Добкин.

Правда, после публикации таких скандальных публикаций политик любит их впоследствии удалять. Так было и с постом о взрывах возле Ичне.