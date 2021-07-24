У ДПСУ наголосили, що Закон не дозволяє перетинати український кордон у тимчасово закритих пунктах пропуску та не звільняє від відповідальності всіх осіб, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

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За це порушення передбачається накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 5100 гривень).

Однак з 24 липня заходи адмінвпливу не застосовуватимуть відносно громадян, які здійснили відповідні порушення з підстав гуманітарного характеру.

Підстави гуманітарного характеру

У Державній прикордонній службі повідомили, що підставами гуманітарного характеру, які визначає Кабінет міністрів України, є:

тяжка хвороба, смерть близьких родичів;

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб (зокрема інсулінозалежного діабету, онкологічних захворювань, потреби в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії);

виїзд з тимчасово окупованих територій особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі, окрім Росії;

оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників);

відвідування закладу освіти для навчання, проходження професійно-практичної підготовки, державної підсумкової атестації (зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання), кваліфікаційної атестації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, вступних випробувань, тощо (підстава стосується і осіб, які супроводжують здобувачів освіти);

возз'єднання сім’ї;

повернення особи до місця свого проживання (звільнення від відповідальності здійснюється один раз);

з метою прийняття спадщини.

Зазначений перелік не є виключним і можуть бути враховані інші випадки:

запобігання виникненню загрози життю та здоров'ю людини, через порушення її прав;

політичного переслідування особи на тимчасово окупованих територіях;

пенсійного віку особи;

інвалідності;

утримання двох і більше неповнолітніх або інвалідів;

необхідності оформлення паспорта чи оформлення пенсії за віком чи інвалідністю.

Зверніть увагу! Особам, які змушені порушити порядок в'їзду-виїзду, під час проходження прикордонного контролю потрібно мати з собою документи, які підтверджують ці підстави.

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