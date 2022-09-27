Сьогодні зранку заступник директора школи №14 у Балашисі отримав у телеграмі повідомлення від незнайомця. Він представився другом Артема Казанцева, який влаштував стрілянину в Іжевську. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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"Друг" стрілка погрожує школі у Балашисі
Невідомий, який представився другом Артема Казанцева, заявив, що тепер жертв буде більше, адже у навчальному закладі нібито закладено 6 кілограмів тротилу.
Як підтвердження своїх слів невідомий прикріпив фотографії з гранатою, автоматом та вибухівкою. Водночас він попередив, що "МКУ готова на все заради ваших трупів".
Поліція взяла під охорону школу
Нагадаємо, 26 вересня чоловік влаштував стрілянину в школі Іжевська №88. 17 людей загинули, з них 11 дітей і 6 дорослих. Також поранень зазнали 23 особи, з яких 21 дитина. Усі перебувають у лікарнях міста з пораненнями різного ступеня тяжкості.
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