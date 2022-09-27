Сьогодні зранку заступник директора школи №14 у Балашисі отримав у телеграмі повідомлення від незнайомця. Він представився другом Артема Казанцева, який влаштував стрілянину в Іжевську. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Друг" стрілка погрожує школі у Балашисі

Невідомий, який представився другом Артема Казанцева, заявив, що тепер жертв буде більше, адже у навчальному закладі нібито закладено 6 кілограмів тротилу.

Як підтвердження своїх слів невідомий прикріпив фотографії з гранатою, автоматом та вибухівкою. Водночас він попередив, що "МКУ готова на все заради ваших трупів".

Поліція взяла під охорону школу

У повідомленні невідомого мовилося, що керівництво має 25 хвилин на знешкодження "пустощів". Після цього педагоги викликали пожежних та поліцейських. Нічого підозрілого вони не знайшли, але до кінця навчального дня вирішили охороняти школу

Нагадаємо, 26 вересня чоловік влаштував стрілянину в школі Іжевська №88. 17 людей загинули, з них 11 дітей і 6 дорослих. Також поранень зазнали 23 особи, з яких 21 дитина. Усі перебувають у лікарнях міста з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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