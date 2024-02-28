Новий успіх Dogecoin
Цифрова монета Dogecoin, яку створили у 2013 році, проведе лістинг на одній із найбільших криптобірж Японії. Йдеться про Bitflyer.
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Відповідну інформацію повідомила саме японська криптобіржа. Дані оприлюднили у соціальній мережі X (раніше Twitter). У дописі вказали таке: "Doge невдовзі буде доступний". Біржа також додала, що старт операцій з Dogecoin почнеться з 29 лютого 2024 року.
Dogecoin позитивно відреагував на ці новини та зріс в ціні на 14% за 24 години до 0,091 долара. На момент створення цього матеріалу, вартість цієї монети коливається на рівні 0,099 долара, за даними WhiteBit. Також нагадаємо, що під час торгів у вівторок, 27 лютого, біткойн вперше за кілька років досягнув позначки на рівні 57 тисяч доларів за монету.