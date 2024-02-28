Новий успіх Dogecoin

Цифрова монета Dogecoin, яку створили у 2013 році, проведе лістинг на одній із найбільших криптобірж Японії. Йдеться про Bitflyer.

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Відповідну інформацію повідомила саме японська криптобіржа. Дані оприлюднили у соціальній мережі X (раніше Twitter). У дописі вказали таке: "Doge невдовзі буде доступний". Біржа також додала, що старт операцій з Dogecoin почнеться з 29 лютого 2024 року.

Криптобіржа Bitflyer ухвалила рішення про лістинг Dogecoin, оскільки активно працює над збільшенням кількості криптоактивів на платформі, аби клієнти мали кращий вибір для інвестицій.

Dogecoin позитивно відреагував на ці новини та зріс в ціні на 14% за 24 години до 0,091 долара. На момент створення цього матеріалу, вартість цієї монети коливається на рівні 0,099 долара, за даними WhiteBit. Також нагадаємо, що під час торгів у вівторок, 27 лютого, біткойн вперше за кілька років досягнув позначки на рівні 57 тисяч доларів за монету.