Новый успех Dogecoin

Цифровая монета Dogecoin, которую создали в 2013 году, проведет листинг на одной из крупнейших криптобирж Японии. Речь идет о Bitflyer.

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Соответствующую информацию сообщила именно японская криптобиржа. Данные обнародовали в социальной сети X (ранее Twitter). В заметке указали следующее: "Doge вскоре будет доступен". Биржа также добавила, что старт операций с Dogecoin начнется с 29 февраля 2024 года.

Криптобиржа Bitflyer приняла решение о листинге Dogecoin, поскольку активно работает над увеличением количества криптоактивов на платформе, чтобы клиенты имели лучший выбор для инвестиций.

Dogecoin положительно отреагировал на эти новости и вырос в цене на 14% за 24 часа до 0,091 доллара. На момент создания этого материала, стоимость этой монеты колеблется на уровне 0,099 доллара, по данным WhiteBit. Также напомним, что во время торгов во вторник, 27 февраля, биткойн впервые за несколько лет достиг отметки на уровне 57 тысяч долларов за монету.