Ціни на електроенергію різко зросли після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому. На тлі цього, рішення Осло щодо обмеження експорту електроенергії розділяє традиційних союзників та розширює вплив росії.

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Як це вплине на світ

Оператори електромереж Данії, Фінляндії та Швеції попередили про те, що така пропозиція припинити експорт електроенергії на тлі занепокоєння в Осло з приводу її гідровиробництва підірве європейський ринок енергозабезпечення. Крім того, у час коли Європа бореться з серйозною енергетичною кризою, така ситуація є небезпечним актом, який ризикує розширити повноваження президента росії володимира путіна.

Виконавчий директор фінського мережевого оператора Fingrid Юкка Руусунен назвав такий крок егоїстичним щодо інших союзників країни.

Це перша країна в Європі, яка зробить подібне в електроенергетиці. Це буде небезпечний і націоналістичний крок. Така поведінка дуже егоїстична,

— розповів Financial Time Юкка Руусунен.

Пояснення норвезького уряду

В Норвегії ж заявили, що такі дії спрямовані на підвищення власної безпеки постачання енергії, щоб пом’якшити зростання цін на електроенергію всередині країни, особливо для підприємств, що перебувають у скрутному становищі на півдні країни. Та попри це, вони повідомляють, що їхній план "захисту" відповідатиме зобов’язанням перед Європою.

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Трюгве Слагсвольд Ведум, міністр фінансів Норвегії, заспокоює щодо побоювань Фінляндії та Швеції. Вони отримують електроенергію з півночі Норвегії, де рівень водоймищ високий, а ціни низькі, на відміну від півдня країни, звідки відбувається постачання електроенергії в Данію. Німеччину, Великобританію та Нідерланди.

Але Руусунен спростував цей аргумент, сказавши, що на півночі є лише "дуже слабка" та "дуже маленька" лінія електропостачання.

Якщо ми не будемо працювати разом, це допоможе росії. А найкращий спосіб для цього – покинути команду,

– додав він.

Цікаво, що Норвегія розпочала надавати щедрі субсидії на електроенергію в Європі, сплачуючи 90% рахунків споживачів певної категорії.

Якою буде ціна на електроенергію в Україні

Ціна електроенергії в ЄС зросла до нових рекордних показників наприкінці минулого тижня (26 серпня) в наслідок обмеження поставок газу через "північний потік-1" напередодні опалювального сезону.

У коментарі 24 каналу Олег Попенко, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, об'єднання України з європейською електромережею приведе до того, що вартість електроенергії в Україні буде зростати.

Олег Попенко, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, об'єднання України з європейською електромережею приведе до того, що вартість електроенергії в Україні буде зростати. До 31 жовтня цього року для пересічних українців діє тариф 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину.

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