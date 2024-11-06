Як Китай відмовляється співпрацювати з Росією

Нещодавно російський бізнес зіткнувся з проблемами у співпраці з Sinosure: китайський постачальник повідомив, що держкомпанія відмовилася страхувати угоду через внутрішню політику та особливості товару, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, Sinosure почала діяти аналогічно до китайських банків і відмовляється страхувати експорт товарів, які збігаються з чорним списком великого держбанку Bank of China під час роботи з російськими компаніями.

Скорочення страхування через Sinosure особливо помітне в таких галузях, як енергетика, машинобудування і хімія, де російські компанії традиційно були активними гравцями,

– каже керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв

Також стало відомо обнулення лімітів для кількох російських компаній. Щонайменше троє постачальників також повідомили, що їх компанії опинилися в чорному списку Sinosure, а причини цього поки незрозумілі.