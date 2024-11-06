Как Китай отказывается сотрудничать с Россией

Недавно российский бизнес столкнулся с проблемами в сотрудничестве с Sinosure: китайский поставщик сообщил, что госкомпания отказалась страховать сделку из-за внутренней политики и особенностей товара, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: В обход санкций: Турция вводит своп в рублях для торговли с Россией

В частности, Sinosure начала действовать аналогично китайским банкам и отказывается страховать экспорт товаров, которые совпадают с черным списком крупного госбанка Bank of China при работе с российскими компаниями.

Сокращение страхования из-за Sinosure особенно заметно в таких отраслях, как энергетика, машиностроение и химия, где российские компании традиционно были активными игроками,

– говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев

Также стало известно обнуление лимитов для нескольких российских компаний. По меньшей мере трое поставщиков также сообщили, что их компании оказались в черном списке Sinosure, а причины этого пока непонятны.