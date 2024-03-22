Криптовалюта для японських пенсіонерів

На початку тижня Фонд заявив, що буде збирати додаткові відомості про біткоїн, золото і сільськогосподарські угіддя. Це частина п'ятирічного дослідження інвестицій у відповідь на стрімке зростання технологій та економічні зміни.

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Тож Пенсійний фонд Японії шукає наступну інформацію про активи:

  • академічні дослідження;
  • аналітичні інструменти та індекси;
  • приклади інвестицій;
  • варіанти включення в портфель пенсійних фондів.

Нині Фонд інвестує у:

  • державні цінні папери;
  • іноземні облігації та акції;
  • нерухомість та інфраструктуру.

До слова Houston Firefighters і Національна пенсійна служба Південної Кореї уже інвестують у біткойн та інші цифрові активи.