Криптовалюта для японських пенсіонерів

На початку тижня Фонд заявив, що буде збирати додаткові відомості про біткоїн, золото і сільськогосподарські угіддя. Це частина п'ятирічного дослідження інвестицій у відповідь на стрімке зростання технологій та економічні зміни.

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Тож Пенсійний фонд Японії шукає наступну інформацію про активи:

академічні дослідження;

аналітичні інструменти та індекси;

приклади інвестицій;

варіанти включення в портфель пенсійних фондів.

Зверніть увагу! Мовиться не про прямі інвестиції в цифрові активи. Нині процес перебуває на етапі збору інформації перед обговоренням та оцінкою ризиків.

Нині Фонд інвестує у:

державні цінні папери;

іноземні облігації та акції;

нерухомість та інфраструктуру.

До слова Houston Firefighters і Національна пенсійна служба Південної Кореї уже інвестують у біткойн та інші цифрові активи.

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