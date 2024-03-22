Криптовалюта для японских пенсионеров

В начале недели Фонд заявил, что будет собирать дополнительные сведения о биткоине, золоте и сельскохозяйственных угодьях. Это часть пятилетнего исследования инвестиций в ответ на стремительный рост технологий и экономические изменения.

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Поэтому Пенсионный фонд Японии ищет следующую информацию об активах:

  • академические исследования;
  • аналитические инструменты и индексы;
  • примеры инвестиций;
  • варианты включения в портфель пенсионных фондов.

Сейчас Фонд инвестирует в:

  • государственные ценные бумаги;
  • иностранные облигации и акции;
  • недвижимость и инфраструктуру.

К слову Houston Firefighters и Национальная пенсионная служба Южной Кореи уже инвестируют в биткойн и другие цифровые активы.