Що робити у такому випадку, розповів експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко.

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Чому виникає проблема

Платіжки приходять, оскільки вони оформлюються автоматично через спеціальну програму. Якщо компанія надавача послуг не має інформації про руйнування житла, і покази лічильника не будуть передаватися, то за основу будуть взяти середні показники споживання.

Що робити у такому випадку

Якщо ви перебуваєте в іншій країні, необхідно взяти довідку за місцем перебування. Надалі необхідно приїхати в Україну і звернутися до надавача послуг і повідомити про ситуацію.

Якщо лічильника не було вдома, то після цього ви отримаєте перерахунок, а якщо він є, то компанія знімає показники та робить перерахунок. Також необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб отримати відшкодування втрат майна.

Як отримати субсидію на оплату комунальних послуг

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії. Наразі документи приймає Мінсоцполітики, а з 1 грудня заяви розглядатиме Пенсійний фонд.

За потреби можуть бути також додані:

договір найму (оренди) житла (за наявності),

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації.

такими документами можуть бути: довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, договори оренди житла в іншому місті тощо.

Варто зазначити, що якщо домогосподарство одержувало субсидію і впродовж року нічого не змінилося, то знову звертатися до уповноважених органів не потрібно. Виплату перепризначать автоматично.