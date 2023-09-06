Які монети можуть вирости у ціні найближчим часом

Є три найперспективніших криптовалюти у вересні, це:

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Tron (TRX)

Успіх цієї монети пояснюється вдачею віртуальної машини TRON Virtual Machine (TVM) та нещодавньою співпрацею з DWF Labs. У звіті Messari зазначено, що хороші показники крипта демонструє протягом кварталу, а зростання активності рахунків та транзакцій зросло на 14% та 28,9%. Ціна монети вчора становила 0,07 долара, що на 0,62% більше ніж попереднього дня.

Hedera (HBAR)

Актив демонструє активне зростання показників блокчейну. Наприклад, соціальна активність навколо HBAR за тиждень на початку серпня зросла більш ніж на 200%, що прогнозувало зростання ціни. На це суттєво впливає партнерство з такими платформами, як Calaxy. Вчора монета коштувала 0,04 долара, що на 0,1% більше ніж 4 вересня.

Shiba Inu (SHIB)

Після успішного перезапуску Shibarium, мемкойн дещо "оновився". Зокрема свою підтримку валюті висловили криптовалютні організації по типу Polygon (MATIC). Після цього значно зросла кількість нових гаманців за один день – 35 000., а кількість користувачів перевищила 100 000. Минулого дня вартість однієї монети становила 0,000007 долара, що більше ніж 24 години тому на 1,82%.

Біткойн встановить новий історичний рекорд

З 2024 по 2028 рік біткойн може здорожчати після халвінгу. В історичній ретроперспективі монета досягає найслабшого рівня за 477 днів до початку халвінгу. Проте після завершення процесу вартість монети зазвичай росте.

Ми вважаємо, що ринки достатньо впали. Ми очікуємо на зростання до нового року з наступним прискоренням після халвінгу,

– прогнозують аналітики.

Нагадаємо! Наступний халвінг очікується 20 квітня 2024 року. Тоді вартість біткойна може наблизитися до 148 тисяч доларів за монету.

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