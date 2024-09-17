SWIFT створить інфраструктуру для крипти

Тож наразі система перебуває на стадії оптимізації своїх можливостей. Про це повідомили на сайті SWIFT.

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Ми зарекомендували себе як надійна та ефективна платформа для операцій з фіатними грошима та цінними паперами. Тепер продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру, щоб запропонувати нашим учасникам такий самий рівень доступу до нових класів цифрових активів та валют у різних сферах використання,

– написали там.

Такі операції мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі. В майбутньому покупці цінних паперів зможуть одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу онлайн.