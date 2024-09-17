SWIFT создаст инфраструктуру для крипты

Поэтому сейчас система находится на стадии оптимизации своих возможностей. Об этом сообщили на сайте SWIFT.

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Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования,

– написали там.

Такие операции должны стать важным шагом в развитии SWIFT как глобальной межбанковской сети. В будущем покупатели ценных бумаг смогут одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени онлайн.